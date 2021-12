GF Vip 6, notte di passione per Sophie e Gianmaria

Le passioni al ‘Grande Fratello Vip’ non mancano di sicuro. Giancamria Antinolfi, imprenditore partenopeo è stato più ammaliato dalle sue compagne di viaggio. Prima si era avvicinato a Soleil, con la quale aveva avuto una laieson tempo prima, fuori dalla casa, poi a Sophie, ex tronista con quale non sembrava essere finita molto bene.

Settimane fa Sophie e Gianmaria sembrano essere molto vicini, lui era molto attratto da lei ed aveva iniziato un corteggiamento serrato. La bella, ex tronista aveva, dopo poco, concluso la storia. Nelle settimane successive aveva anche attaccato l’imprenditore più volte, dandogli del falso anche per un piccolo riavvicinaento con Soleil, durato pochissimo. Le due ragazze, seppur nemiche, si erano alleate nell’attacco contro Gianmaria.

Come riporta però Biccy, i due avrebbero passato una notte di passione. Dopo aver ballato ed aver passato una serata piacevole e divertente avrebbero deciso di dormire insieme. Sono quindi, scattate le effusioni ed i baci sotto le coperte. Dopo gli attacchi delle ultime settimane sembra che Sophie si sia lasciata andare alla passione.

Lulù Salassiè, molto criticata in questi giorni, è stata complice di questo avvicinamento. Sophie le ha anche raccontato cosa è successo durante la notte, dicendo: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro”. Dalle parole di Sophie si evince un certo pentimento. Non sappiamo quale sia stato il motivo di questo riavvicinamento, forse il trasporto dato da una gradevole serata ma lei non sembra di certo felice di questa azione.

Come possa essere caduta tra le braccia dell’uomo che ha tanto criticato, sicuramente Sophie lo spiegherà nella puntata in onda stasera, perchè ricordiamo che alle telecamere del Grande Fratello non sfugge nulla. Sul fatto che Gianmaria fosse molto attratto da Sophie non c’erano dubbi, infatti come ricorderete, anche dopo i rifiuti e gli attacchi della ragazze lui ha continuato a rivolgere verso di lei molte attenzioni.

Siamo di fronte ad una nuova coppia oppure ad un trasporto momentaneo?