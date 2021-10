GF Vip 6, Nicola si autopunisce dopo lo screzio con Miriana: la decisione ha scatenato una bufera

Tra alti e bassi Nicola Pisu e Mirianna Trevisan continuano la loro conoscenza. I due vipponi sembrano essersi avvicinati dopo l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” dove abbiamo assistito all’incontro tra Miriana e Nicola con la madre Patrizia Mirigliani.

Nelle ultime ore, però, è accaduto un fatto che sembra allontanare di nuovo la Trevisan, sempre alle prese con i suoi dubbi circa la compatibilità di carattere con Pisu. L’ex ragazza di “Non è la Rai” infatti ha dichiarato in più riprese di non sentirsi attratta mentalmente da Nicola e questo le ha creato mille dubbi e reticenze. Ad alimentare ulteriormente i suoi dubbi, ecco arrivare un gesto del ragazzo che non è piaciuto affatto né a lei, né tanto meno al popolo del web. Ma andiamo con ordine.

Nicola si autopunisce e dorme a terra tutta la notte

La Trevisan si è lamentata con Nicola dopo che il ragazzo non si è accorto della crisi che stava vivendo, crisi che invece ha notato Alex Belli e ha consoltato Miriana. Pisu si è trovato spiazzato da questa rivelazione e per far capire quanto fosse desolato per non aver notato il disagio della Trevisan, si è inflitto una sorta di “autopunizione“.

Il ragazzo ha deciso di dormire per terra, accanto al letto di Miriana tenendole la mano per l’intera notte. A niente sono valse le richieste della donna di andare a dormire nel suo letto, Pisu è rimasto accanto a lei. Il mattino successivo, però, la Trevisan rivela di non aver apprezzato il gesto e, anche se per Carmen Russo è stato molto romantico, lei non è della stessa opinione.

Il gesto di Nicola non piace a Miriana Trevisan

Più tardi affronta Nicola direttamente e gli fa notare quanto il suo comportamento della notte passata “non è stato dignitoso“, anzi l’ha infastidita parecchio perché si sentiva a disagio in quella situazione: “Mi dava fastidio per te” ha precisato Miriana a Nicola.

Anche sul web in molti non hanno gradito questo modo di chiedere perdono, reputandolo troppo umiliante: “Ma una madre che vede il figlio dormire a terra come un cane per una che neanche corrisponde ai suoi sentimenti per quanto possa avere un’età maggiore è umiliante” hanno commentato alcuni rivolgendosi alla madre di Nicola e ancora: “Ma perché si deve ridurre così lui, non ci fa una bella figura”, fino ad arrivare ad un estremo: “Aiutatelo ha bisogno di aiuto”.