Gf Vip 6, nessuna storia tra Jessica e Barù: la Principessa smentisce i rumors

I fan dei due concorrenti del Grande Fratello Vip – il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini – Jessica Selassié e Barù saranno sicuramente rimasti delusi dalle ultime dichiarazioni della Principessa nonché vincitrice del Gf Vip 6. Quest’ultima, infatti, ha spento ogni entusiamo dei “jerù” – come è soprannominato il fandom della coppia – circa la possibilità di vederli insieme, se non come amici.

Nelle scorse ore, infatti, Jessica ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia, nella quale ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il nobile, ora ristoratore, spiegando che il rapporto che li lega è solo di amicizia.

Atrraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, la Principessa per prima cosa ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi e l’hanno sempre supportata e appoggiata.

Poi ha spiegato di voler fare chiarezza, viste le ultime notizie uscite, e ha raccontato che purtroppo il rapporto con Barù non si è concretizzato in qualcosa di più profondo di una amicizia, come i fan e lei stessa avevano sperato e sognato. La Selassié ha aggiunto che ad oggi tra lei e il suo ex coniquilino c’è un rapporto di amicizia solido e puro e che entrambi ci saranno sempre l’uno per l’altra.

Jessica, nello spiegare il rapporto che la unisce a Barù, ha anche fatto una confessione inaspettata: la Principessa, infatti, ha svelato che il nobile ha ritrovato l’amore al fianco di una nuova compagna e gli ha augurato di potersi vivere questa nuova relazione alla luce del sole, esortandolo così a renderla pubblica.

Barù, però, ha sempre dimostrato di essere molto riservato e di non voler condividere la propria vita privata con i fan e per questo motivo molti fan dubitano del fatto che l’ex gieffino possa condividere con i suoi followers dei momenti insieme alla nuova compagna.