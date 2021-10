GF Vip 6, nella notte è passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: qualcosa però non convince

Quello che sembrava un amore al capolinea, sta riprendendo il volo. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la coppia che non faceva sperare in un futuro, ecco che invece pare abbia preso di nuovo vigore. Dopo un allontanamento di Manuel dalla principessa, le cose tra loro sono cambiate dopo la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera, lunedì 25 ottobre.

La decisione del nuotatore sembrava definitiva, anzi alcuni suoi atteggiamenti facevano anche intendere un certo fastidio nei confronti di Lulù ogni qualvolta la ragazza cercava un contatto fisico con lui. Magicamente, invece, durante la notte le cose sono cambiate e c’è stato di nuovo spazio per coccole e baci passionali.

Manuel e Lulù di nuovo insieme, ma il web storce il naso

Manuel e Lulù sdraiati nel letto, si sono abbracciati e baciati, guardandosi spesso negli occhi e sorridendo dolcemente. Qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato di rivedere, almeno non così presto dopo che Bortuzzo, in più riprese, aveva chiarito la sua posizione, spiegando a Lulù quanto non fosse propenso a continuare la storia con lei.

Proprio questo particolare ha insospettito l’attento popolo del web che segue con interesse le dinamiche della Casa. In molti si sono domandati come mai lo sportivo sia tornato sui suoi passi così all’improvviso, dopo che per giorni non aveva dato nessun segno di ripensamento. Considerando anche l’atteggiamento freddo e distaccato che aveva avuto quando Lulù era uscita dal confessionale, dopo aver raccontato di essere stata vittima di revenge-porn e di quanto avesse sofferto.

Quindi, tirando le somme, molti utenti hanno storto il naso e sospettato che questo nuovo ritorno di fiamma sia solo una mera strategia di gioco. Manuel per una grossa fetta del web, sarebbe tornato tra le braccia di Lulù solo per far parlare di sé e tornare quindi di prepotenza al centro dell’interesse dei telespettatori. Nei commenti si legge una grande preoccupazione per la principessa, visto e considerato quanto ha sofferto per l’allontanamento di Manuel e in tanti temono che possa presto rivivere lo stesso trauma.