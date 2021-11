GF Vip 6, nella notte duro confronto tra Alex e Soleil: "Non mi fido! Fuori scoprirò se hai mentito"

Tra Alex Belli e Soleil Sorgé sembra essersi spezzato qualcosa. La loro amicizia speciale sta perdendo forza giorno dopo giorno e i dubbi che qualcosa non torni stanno divorando l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“. A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato anche l’amico di Belli entrando nella casa e dichiarando che Delia Duran non è manipolata da nessuno.

Dopo queste dichiarazioni in Soleil i dubbi sono aumentati, la ragazza infatti non si capacita di come una moglie possa mettere in dubbio un amore così forte dopo che le è stato ampiamente dimostrata la buona fede sia sua che di Alex. Subito dopo la diretta i due vipponi hanno avuto modo di chiarirsi e la Sorgé non ha nascosto questo suo disagio.

Il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorgé

“O mi hai preso per il cu** tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. (…) Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili” ha tuonato l’italo americana, consapevole che potrebbe essere stata coinvolta, inconsapevolmente, in un teatrino stabilito a tavolino. Soprattutto dopo che Alfonso Signorini ha mostrato quanto la Duran sia interessata ad entrare nella Casa.

Dopo aver ascoltato le parole della sua compagna di viaggio, Belli inizia a prendere le distanze dalla moglie, dichiarando che lui è completamente estraneo ai fatti e se Delia ha deciso di attuare questa strategia per ottenere visibilità, lui non è assolutamente d’accordo. Per dimostrare la sua buona fede, ricorda a Soleil che ad un certo punto ha anche pensato che dietro a queste reazioni ci fosse un certo “Ciccio Pasticcio“, pseudonimo usato per far riferimento a Fabrizio Corona.

Alla fine Soleil, non troppo convinta, decide di fidarsi delle sue parole, e sottolinea che sarebbe una enorme delusione scoprire di essersi sbagliata nel riporre in lui la sua fiducia: “Io ora posso scegliere di fidarmi di te, tanto poi fuori scoprirò tutto e se hai mentito saranno cavoli, attento” avverte la Sorgé. I due poi si ritirano in sauna per continuare il loro confronto in tranquillità e lì Soleil dà dell’incoerente ad Alex, ricordandogli di quando Gianmaria Antinolfi aveva incontrato Greta e lui gli aveva confessato che al suo posto sarebbe uscito senza dubbio: “Poi però è successo a te con Delia e non sei andato via. Lascia stare che per me uscire era sbagliato, ma la tua è stata incoerenza”.