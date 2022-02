La casa del GF Vip 6, negli anni, si è trovata ad affrontare tantissime situazioni bizzarre ma ce n’è una che richiederebbe l’intervento degli Acchiappafantasmi. Al momento,però, non sarebbero ancora stati convocati.

Cosa è accaduto stavolta? La protagonista è Miriana Trevisan che adesso sostiene di aver visto uno spirito aggirarsi nella casa più spiata dagli italiani. Si tratta della seconda confessione choc della vippona, dopo quella che ha scatenato un’ondata di indignazione sui principali social, in cui ha affermato di capire, solo guardandola, se una persona ha il tumore.

Cosa è accaduto

Sin da quando ha varcato la porta del GFVip, l’ex moglie del cantante Pago non ha mai nascosto agli altri concorrenti di avere “poteri” particolari, tanto che Giucas Casella, che di professione fa l’illusionista, le farebbe un baffo. Stavolta però, l’ex di Non è la Rai è davvero andata oltre.

Durante la serata di ieri, 22 febbraio, mentre tutti i concorrenti erano a letto anche se ancora svegli, la showgirl ha cominciato a parlare con qualcuno e non con una persona in carne ed ossa ma, a suo dire, con uno spirito. “Piacere spirito, ora vai. Pace”, avrebbe detto. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni le ha chiesto con chi stesse parlando e Miriana, con nonchalance, ha replicato: “Con quello spirito, non lo vedi? C’è un’entità, fai attenzione”. “Ma cosa? Quale?”, ha chiesto la povera Sophie.

La Codegoni, non essendo dotata degli stessi “poteri” della Trevisan, non è riuscita a vedere la presenza che aleggerebbe nella Casa, ma si è comunque spaventata tantissimo, al punto che tutta questa storia le ha fatto tremare la voce. Il bel Basciano, stretto alla sua fidanzata, non è riuscito ad aprire bocca. Una notte davvero movimentata, quella appena trascorsa, con Sophie che ha faticato ad addormentarsi, preferendo non toccare più l’argomento.