GF Vip 6, Miriana Trevisan sotto le lenzuola con una new entry

I flirt ed i gossip al ‘Grande Fratello Vip’ sembrano non finire mai. Si vocifera che tra due concorrenti, infatti, stia nascendo qualcosa . Parliamo di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan è una presentatrice e showgilr televisiva, ex compagna del cantante Pago da cui ha avuto un figlio. La Trevisan è stata già al centro del gossip per un flirt con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. La liaeson è durata però molto poco ed i due non si sono lasciati troppo bene. Infatti, Miriana è stata più volte attaccata per il comportamento avuto con Nicola, secondo alcuni non sarebbe stata chiara e diretta con lui.

Nicola è ormai uscito dalla casa da qualche settimana e per Miriana sembra solo un ricordo. Avremo tutti impresso nella mente Nicola sdraiato a terra mentre dorme, dando la mano a Miriana. I comportamenti di Nicola erano molto propensi invece Miriana era molto più fredda. Lei stessa aveva detto di esserlo perchè è madre, e perchè Nicola è anche parecchio più giovane. Lei voleva godersi la sua esperienza e soprattutto non era per niente sicura del rapporto con Nicola.

Biagio D’Anelli, è entrato da pochi giorni nella casa ed ha fatto subito parlare di sé. Il ragazzo ha partecipato al Grande Fratello 11 e poi è stato ospite fisso nel salotto di Barbara D’Urso. Sappiamo anche che Biagio risulta fidanzato.

Si vocifera che tra i due stia nascendo qualcosa proprio l’occhio del Grande Fratello ha ripreso i due sotto le coperte.Sembravano quasi coccolarsi ed essere molto vicini. Oltre a questo alcuni compagni dei due concorrenti hanno già affermato che tra i due potrebbe esserci qualcosa. Le principesse per esempio parlando con Soleil, avevano già fatto notare questa cosa.

Sicuramente Alfonso Signorini, presentatore del reality, chiederà ai due un chiarimento e vedremo di cosa si tratta.