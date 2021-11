GF Vip 6, Miriana Trevisan si allontana da Nicola Pisu. Lui perde il controllo: "Non sono un giocattolo"

Sembra un tira e molla infinito quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. La complicità che c’era tra i due qualche tempo fa è rimasta solo un lontano ricordo e tra loro pare sia calato il gelo, soprattutto a causa dei dubbi e dei tentennamenti della Trevisan che stanno mettendo a dura prova la pazienza del ragazzo.

Davanti a Gianmaria Antinolfi, i due vipponi hanno cercato di chiarirsi, ma quello che doveva essere un modo per riavvicinarsi si è trasformato in uno scontro che li ha allontanati ancora di più. Pisu ha iniziato a chiedere a Miriana come mai non sente il bisogno di un contatto fisico, visto che è sempre lui a cercarla e ad avvicinarsi.

Gf Vip 6, Nicola e Miriana non riescono a trovare un punto di incontro

“L’attrazione c’è ma non mi va di gestirla qui. Non sono innamorata, provo un’attrazione e ti trovo speciale. Non tieni conto che io sono una persona con un bambino. Io non me la sento di viverla qui dentro. A volte mi sembra di mancarti di rispetto. Vediamo…però non mi devi aspettare. (…) Per me è già troppo quello che è successo. Prendo le distanze fisiche per ora e poi vedremo fuori, vedremo…non lo so” questa è la spiegazione che la Trevisan si sente di dare.

Quel “vedremo.. non lo so“ ferisce molto Nicola che perde la pazienza e le risponde: “Abbiamo due punti di vista diversi. Non ho detto che tu sbagli. Ma dovremmo coltivare qui il rapporto. Coltivare non significa che qui dentro devo fare chissà che cosa. Io ci tengo molto a te. Se non c’è interesse, dimmelo prima” arrivando a chiarire di non essere un giocattolo, di pretendere chiarezza e rispetto per i suoi sentimenti.

Poco dopo in camera da letto, Pisu si confida con Giucas e la Cipriani mostrando tutta la sua delusione per come Miriana sta gestendo la loro conoscenza. Nicola è convinto che l’ex ragazza di “Non è la Rai” non abbia un interesse così forte nei suoi confronti dopo che la Trevisan, parlando di una loro eventuale uscita dal gioco, ha affermato: “Chissà quante ragazza avrai una volta fuori“. Parole che Pisu non ha gradito e ha interpretato come un prendere le distanze da una eventuale conoscenza futura.

Infine, arriva ad una triste conclusione: “Non è che io sia un pozzo di scienza, ma sembro io quello che fa i discorsi più maturi. Sono diretto, semplice, non ci giro intorno. Le sue sono tutte scuse, perché non mi vuole dire le cose come stanno”.