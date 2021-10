Una puntata davvero commovente quella del GF Vip 6 di ieri sera, lunedì 11 novembre 2021. La concorrente Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai, si è emozionata nella casa più spiata d’Italia pensando al figlio Nicola, nato dall’amore con l’ex marito Pago.

I due si sono sposati, lasciati, riavvicinati e allontanati di nuovo. Miriana lo ha definito affettuosamente un tipo noioso, con il quale le cose non avrebbero mai potuto funzionare, anche se l’affetto che li lega e l’amore per il figlio in comune sono sempre rimasti invariati nel corso degli anni.

L’incontro tra Miriana Trevisan e Pago

L’incontro tra i due, nel giardino della Casa, ha fatto, forse, sognare gli inguaribili romantici che hanno magari sperato in un bacio, in un ritorno di fiamma o in un loro secondo matrimonio. La concorrente è scoppiata in lacrime non appena ha visto Pago. Lui le ha detto “Sei bellissima”, riempendola d’affetto e di messaggi da parte della sua famiglia.

“Sei grandiosa, te lo dicono tutti. Tua mamma mi ha detto di dirti che c’è chi ti ama da impazzire. Sei un angelo e devi ballare nella casa“, la incoraggia il suo ex marito, aggiungendo: “Noi due ci siamo chiesti aiuto e ce lo siamo dati, è bellissimo per due persone separate come noi”.

La storia d’amore tra Miriana Trevisan e Pago

L’amore tra i due nasce nel 2002, durante una vacanza in Sardegna. Tra di loro è subito colpo di fulmine, tanto che dopo nemmeno un anno si sposano ma, come ha dichiarato Miriana, dopo un anno si sono ritrovati come due estranei in casa e si sono lasciati. Più tardi si sarebbero riavvicinati a avrebbero avuto un figlio, Nicola, nato nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Solo in seguito, dopo la storia d’amore vissuta da Pago con l’ex tronista Serena Enardu, i due ex coniugi hanno ritrovato un equilibrio per il bene della loro famiglia.