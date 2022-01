GF Vip 6, Miriana Trevisan dalla parte di Delia: "Soleil e Alex si amano, lei ti ha umiliata"

Finalmente il momento che i fan del “Grande Fratello Vip” aspettavano è arrivato. L’entrata tanto attesa di Delia Duran è avvenuta durante la diretta del reality show andata in onda ieri sera venerdì 13 gennaio. A dare il benvenuto alla moglie di Alex Belli è stata chiamata Soleil Sorgé, spedita da Alfonso Signorini nel salone della Casa e convinta che quello fosse solo un confronto tra lei e la Duran.

Ben presto si è resa conto che i suoi incubi peggiori sarebbero diventati realtà, quando è arrivata la conferma che la Duran da quel momento era a tutti gli effetti una nuova concorrente del GF Vip. Subito scontro, ad iniziare dalla bomba lanciata dalla stessa modella che non ha esitato a sbattere in faccia alla Sorgé la certezza di sapere cosa fosse accaduto sotto le lenzuola tra Soleil e suo marito: “Anche sotto le coperte, Alex mi ha detto la verità di quello che è successo. Perché non dici la verità? Dillo”.

Dallo studio, Belli ha perso qualche anno di vita temendo che la situazione degenerasse, ma la fidata “amica artistica” se l’è cavata di nuovo alla grande, sviando il discorso con un elegante e molto esplicativo: “Abbiamo fatto di ogni, ma come alla luce del sole, ridendo e abbracciandoci”.

GF Vip 6, il confronto tra Delia e Miriana

Dopo la diretta, Delia ha avuto occasione di parlare con Miriana Trevisan che le ha dato conforto e l’ha appoggiata totalmente confermando che tra Belli e Soleil non c’era solo un amore platonico: “Io sono dalla tua parte. No, non era un’amicizia quella tra Alex e Soleil, te lo confermo. Questa è la percezione che ho avuto io qui dentro” chiedendole poi se Soleil le avesse chiesto come stesse, e quando Delia ha risposto che non l’aveva fatto, il suo commento è stato: “Ecco con questo ho detto tutto. Io capisco che la passione e l’amore accadono, però so che ci sono cose che si possono frenare. Non siamo animali”.

Infine ha voluto spiegare a Delia come ha visto e vissuto la situazione tra Alex e Sorgé: “La poesia che ha portato su di te le prime settimane era potente, parlava di avere un figlio. In loro ho trovato delle mancanze di rispetto” precisando che Soleil non ha tutelato nemmeno la loro amicizia, dandole sempre addosso e non difendendo il matrimonio del suo amico.

“Perché ha fatto queste cose? Lei ha visto una moglie soffrire e ti è passata sopra. Alex dopo quella cosa con Soleil l’abbiamo perso. Dai e quel bacio finale? Ma perché? Che senso aveva? Lei forse voleva dimostrare di avere potere su un uomo. Lì proprio è passata definitivamente dalla parte della non ragione”, ha infine concluso la Trevisan, davanti anche alla Codegoni che ha scelto di unirsi a loro piuttosto che raggiungere Soleil in piscina, in piena crisi di pianto. Sul web questo atteggiamento non è piaciuto e in molti hanno precisato che quando Sole c’è sempre stata nei momenti di sconforto di Sophie.