GF Vip 6, Miriana si dichiara a Biagio ma le è sfuggito un dettaglio importante

Miriana Trevisan, inquilina del Grande Fratello Vip, dopo la storia, ormai naufragata con Nicola sembra volerci riprovare, questa volta con Biagio D’Anelli.

Facciamo un passo indietro. Miriana, ex moglie ed cantante Pago e showgirl, inizialmente ha avuto una lieson con Nicola Pisu. Il ragazzo, anche più giovane di lei sembrava aver perso la testa per la showgirl. In molti l’hanno attaccata perchè era chiaro che lui provasse dei sentimenti che invece lei non provava. Tutti ricorderemo la notte, in cui Nicola, ha dormito per terra pur di dare la mano alla sua amata. Dopo un avvicinamento tra i due, lei gli ha dato il ben servito, affermando che si trattata solo di attrazione. Nicola, prima di uscire però, fa un passo falso, l’attacca duramente con parole poco carine, perchè arrabbiato con lei. Il televoto fa uscire Nicola e Miriana non si dice disperata.

Biagio, entrato da poco nella casa, ha subito fatto scattare qualcosa in lei, infatti fin da subito abbiamo visto un certo feeling. Anche nella scorsa puntata, Alfonso Signorini, ha chiesto ai due cosa c’è tra loro. Miriana ha affermato che sicuramente c’è una forte attrazione.

Ieri, durante una chiacchierata tra i due, Miriana dice : “Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me.Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te Biagio c’è un po’ di più a livello mentale”. La risposta del gieffino: “E quindi a che punto siamo?”. “Che ti amo, ma tu mi rifiuti!”la risposta ironica ma stuzzicante di Miriana.

Insomma, da queste parole, pare proprio che Miriana si sia sbilanciata infatti ha detto di provare non solo attrazione fisica ma anche mentale. Biagio invece, a parte stuzzicarla e starle vicino non sembra essersi sbilanciato.

Quello che forse Miriana non sa, è che Biagio sarebbe fidanzato con Silvana Curcio. La ragazza non è stata mai mensionata neanche da Alfonso quando in puntata ha tirato i due in ballo.

Siamo di fronte ad un altro triangolo amoroso?