GF VIP 6: Miriana accusata, Pago annuncia provvedimenti legali

Una puntata al cardio palma quella di ieri sera, del Grande Fratello Vip. Tante le spaccature nella casa, tante le liti ed i dissapori. Pare che in casa ci siano due fazioni dististe e le donne sono cariche ed agguerrite.

Da una parte le sorelle Selassiè con Sophie e Miriana, dall’altra la Ricciarelli con Manila e Soleil. Sotto attacco oltre alle principesse anche Miriana Trevisan. Contro di lei tantissimi attacchi anche feroci che hanno scosso non solo il pubblico ma anche lei stessa.

In sua difesa è entrato, ieri sera, anche Biagio D’Anelli, colui che Miriana ha incontrato nella casa e con cui c’è stato subito un forte legame.

Le donne in questa edizione sono veramente agguerrite e gli uomini invece molto più malleabili. Nella puntata di certo, sono venuti fuori argomenti poco carini che rappresentano uno spaccato che non è un buon esempio. Due ragazzi che commentano colei che a entrambi piace in maniera squallida e parlano della poca bellezza delle donne. Una donna che viene prima giudicata come madre e della quale si racconta dei regali ricevuti come se fosse un’arrivista o un’approfittatrice.

Nei confronti della showgilr, Miriana Trevisan, tante le accuse e le discussioni. La prima discussione con Katia Ricciarelli che ha affermato che non si deve preoccupare solo di quello che il figlio sente ma anche di quello che vede come se si stesse comportando in modo promiscuo. Le affermazioni di Urtis poi veramente squallide. Il chirurgo ha dichiarato che la Trevisan si sarebbe fatta regalare scarpe costosissime come se fosse un’arrivista o una donna che manipola gli uomini.

L’ex marito di Miriana, il cantante Pago ha dichiarato: “Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago”.

Bruttissima l’immagine data della donna e a prescindere dalla simpatia che si nutre nessuno dovrebbe fare dichiarazioni come queste.