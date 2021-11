GF Vip 6, Manuel parla del passato di Nicola: "Sei la dimostrazione che si può risalire"

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Manuel Bortuzzo e Nicola Pisu hanno avuto un lungo confronto durante il quale si sono confrontati e confidati. Il figlio di Patrizia Mirigliani sta attraversando un momento non facile dopo la rottura definitiva con Miriana Trevisan e proprio per questo Manuel cerca di fargli vedere la questione con una prospettiva diversa.

Bortuzzo ricorda il passato difficile di Nicola, quando il ragazzo ebbe seri problemi di tossicodipendenza e riuscì a salvarsi anche grazie alla disperata denuncia della madre, cercando di fargli capire che tutto il dolore che ha provato ora lo deve usare per aiutare altre persone che stanno attraversando il suo stesso calvario.

Le parole di Manuel per Nicola Pisu

“Tu sei un simbolo, sei la dimostrazione che si può risalire” lo ha elogiato Manuel, ammettendo che è consapevole dei problemi che rimangono dopo una simile esperienza e non sono problemi fisici, ma mentali dovuti ai continui ricordi che affiorano immancabilmente.

Nicola ascolta con attenzione le parole di Manuel, era proprio di questo che aveva bisogno, qualcuno che capisse i suoi stati d’animo: “La sensazione è che non le comprendesse” ammette Pisu parlando della Trevisan. Bortuzzo invece dimostra di essere molto vicino a Nicola e riuscire ad arrivare nei suoi più profondi pensieri. “Se ci pensi è la stessa cosa di convivere con un dolore, di qualsiasi tipo. Il tempo porterà la sua soluzione (…). Se uno si prende noi, si prende anche tutti i nostri problemi, è chiaro, Io vedo quando prendi e te ne vai, quando sei assente, quando hai lo sguardo perso” continua Bortuzzo.

Infine conclude che Nicola dovrebbe riuscire a mettersi nei panni degli altri e valutare la situazione sempre da un altro punto di vista. Gli spiega che guardando gli altri, ci sarà sempre qualcosa in più da ammirare: “Io che dovrei dire? Quanto è bello vedervi camminare? No, io invece mi sento fortunato ad essere qua perché c’è gente che nella mia stessa situazione se n’è andata. Nel momento in cui una cosa tocca il fondo, c’è di peggio nella vita”.