GF Vip 6, Manuel non vuole baciare Lulù. Lei insiste e lui si pulisce la bocca, poi chiede aiuto alla redazione

Negli ultimi giorni sembrava che una storia d’amore stesse nascendo nella Casa del “Grande Fratello Vip“, ma a quanto pare le cose non stanno andando come in molti speravano. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié l’intesa non decolla e quello che è successo tra loro in queste ultime ore, sembra confermarlo.

La gieffina sta dimostrando di essere molto insicura, soprattutto a causa dei comportamenti di Sophie Codegoni che è riuscita a tirare fuori una gelosia spasmodica in Lulù. Manuel, dopo aver ascoltato lo sfogo della ragazza, si è innervosito parecchio e le ha fatto notare che i veri problemi della vita non sono quelli, lui lo sa bene e perciò non ha nessuna intenzione di discutere di cose che considera “sciocchezze”.

Sembra proprio che Bortuzzo stia prendendo le distanze da questa storia, infatti mentre Lulù ha sempre più gli occhi a cuoricino, lui inchioda: “Direi che è meglio andarci con calma. Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre”.

GF Vip 6, Lulù ruba un bacio a Manuel e lui si pulisce la bocca

La principessa ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi a lui, ma Manuel non ha mai ceduto alle avances rifiutandosi di baciarla in più occasioni. Si dice che chi la dura la vince, e infatti Lulù è riuscita a rubargli un bacio a stampo mentre si trovavano in giardino. Non appena, però, lei gli volta le spalle, lui si pulisce la bocca con la mano con un’espressione alquanto infastidita.

Non solo, a detta di Agent Beast – così come riporta il sito Biccy.it – pare che, preso dalla disperazione, Manuel abbia fatto una richiesta sorprendente alla redazione del GF. Bortuzzo si è recato in confessionale e ha chiesto aiuto per uscire da questa storia: “Richieste disperate al confessionale: pare che Manuel abbia chiesto una mano a trovare un’uscita di emergenza dalla storia con Lulù. Paura di ferire o mancanza di coraggio?”, non ci resta che aspettare per saperlo.