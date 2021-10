GF Vip 6, Manuel nei guai per il suo comportamento con Lulù. Lui ammette: "Mi interessa Soleil"

Nella Casa del “Grande Fratello Vip“, dopo la scorsa diretta su Canale 5, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono riavvicinati e, stesi sul letto in camera, si sono scambiati coccole e baci appassionati. A creare la situazione è stato lo stesso Manuel che ha lasciato tutti interdetti, soprattutto perché negli ultimi giorni sembrava proprio aver preso la decisione di allontanarsi definitivamente dalla principessa.

Nulla da ridire su un suo eventuale ripensamento, se nonché sul web si sta diffondendo a macchia d’olio un’aspra polemica nei suoi confronti. Molti utenti non hanno gradito il suo atteggiamento nei confronti di Lulù dopo questo loro riavvicinamento. Lo sportivo, infatti, è parso scontante con lei e perciò il web lo sta accusando di essere un abile stratega.

Pioggia di critiche per Manuel Bortuzzo

Ad aggravare la sua situazione, due avvenimenti accaduti nelle ultime ore. Manuel e Lulù hanno un confronto durante il quale Bortuzzo ribadisce ancora una volta di essere una persona molto fredda e distaccata che non si lascia andare agli entusiasmi, nella Casa così anche fuori. Inoltre le precisa che non andrà mai oltre con lei sotto le telecamere. Lulù appare molto comprensiva e gli risponde di capirlo perfettamente e di accettarlo così com’è, anzi apprezza molto il fatto che lui le abbia mostrato fin da subito il suo vero carattere che a lei piace tantissimo.

Fin qui tutto regolare, ma ecco che Manuel commette uno scivolone che il web non gli ha perdonato. Poco dopo questo confronto, Bortuzzo proprio davanti a Lulù ammette di essere interessato a Soleil Sorgé e la principessa non può nascondere il suo imbarazzo.

Mentre lo sportivo confessa a Soleil di aver dichiarato un interesse per lei in confessionale, ecco arrivare proprio Lulù. Più tardi la Sorgé e Manuel raccontano quanto accaduto a Alex Belli: “Eravamo insieme e lui mi ha detto che nella social gli hanno chiesto una roba su di me – racconta Soleil – Io ero incuriosita e in quel momento è arrivata Lù. Così mi sono bloccata, mi dispiaceva per lei. Mi sono detta che sarebbe stato meglio evitare. Perché Manu mi aveva già fatto capire la domanda e la sua risposta”. Manuel invece precisa: “Io non mi sono stoppato davanti a Lulù e ho detto ‘mi hanno chiesto se mi interessava Soleil e ho detto assolutamente sì‘“.