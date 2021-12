I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai. Questa volta stiamo parlando di Manuel e Lulù. Oggi le telecamere della casa hanno ripreso un massaggio fatto dall’ex nuotatore al lato b della ragazza. Tutto normale se non fosse che Manuel nella ultime settimane si è allontanato da lei e l’ha anche nominata affermando che la ragazza non lo fa stare bene.

Facciamo un passo indietro. Inizialmente, i due ragazzi erano molto vicini, effusioni, baci, vicinanze, poi uno stop. Manuel ha più volte detto a Lulù di essere pesante e che i suoi atteggiamenti lo infastidivano. La piccola etiope sembrava non comprendere il messaggio, tanto che Alfonso durante una puntata l’ha anche ripresa, spiegandole di nuovo che questa pesantezza fa stare male Manuel che poi riporta problemi fisici. Il ragazzo le ha spesso detto che tutte le volte che litigano, lui poi sta male ed ha la febbre. Nelle ultime settimane la situazione è anche peggiorata, infatti Manuel l’ha duramente criticata quando lei ha avuto un comportamento poco ortodosso in puntata e l’ha nominata per ben 2 volte.

Lulù invece, è sempre sembrata molto attratta dal ragazzo, infatti, in una delle ultime nomination di Manuel è scoppiata in lacrime. Secondo lei, due persone che si vogliono e si sono volute bene come loro non si sarebbero dovute nominare perchè hanno avuto un rapporto diciamo ‘intimo’. È palese che lei è sempre stata molto presa e che provi dei sentimenti per lui. Manuel ha anche affermato, parlando con gli inquilini, che la storia tra lui e Lulù è difinitivamente chiusa e che lei dovrebbe comportarsi in modo diverso.

Poi oggi, un cambio di rotta. Le telecamere della cada più spiata d’Italia, hanno inquadrato Lulù che chiedeva a Manuel un massaggio al lato b. Lui accetta ed inizialmente si preoccupa delle telecamere. All’inizio non sembra neanche imbarazzato poi, lei dice che sono in fascia protetta e chiede un pò di aria condizionata.

Tutti gli inquilini sono increduli, anche l’amico di lui, Aldo Montano. Effettivamente anche noi non ci aspettavamo questa scena tra i due ragazzi. Manuel era stato molto chiaro, uno che non vuole avere nulla a che fare con una persona o che fa di tutto per allontanarla non accetta di fare un massaggio al lato b. C’è anche da dire che Lulù ha già accettato con difficolta l’allontanamento da lui richiesto, quindi così non farebbe che mettere benzina sul fuoco.

A questo punto potrebbe esserci aria di riavvicinamento.