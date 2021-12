GF Vip 6, Manuel e Lulù: “Comunque vada, con te sempre, ti amo“

Manuel e Lulù, nella casa del Grande Fratello Vip, hanno avuto molti alti e bassi ma adesso sembra che abbiano iniziato a comprendersi ed ad amarsi.

Fin da subito, tra i due giovani ragazzi c’e stato un colpo di fulmine. Nelle prime settimane del reality, sembrava che si fosse formata un vera coppia ma poi ci sono stati tanti dietrofront soprattutto da parte dell’ex nuotatore. Lulù, invece, ha sempre continuato a cercare ed a dare attenzioni al ragazzo, senza mai cambiare idea su di lui.

Dopo i primi momenti di intense effusioni, Manuel blocca tutto, si distacca dall’etiope e cerca di mettere distanza tra loro. Lei non capisce il perchè e continua in una ricerca serrata del ragazzo. Abbiamo visto, in una diretta, che anche Signorini cercava di far capire a Lulù, che Manuel aveva bisogno dei suoi spazi e che non doveva starle così addosso. Manuel, aveva anche dichiarato che le discussioni che aveva con la ragazza lo facevano star male, al punto di avere la febbre e problemi di salute.

Lulù, va in crisi ma dice di aver compreso la situazione. Manuel, prende definitivamente le distanze dalla ragazza. quando in puntata lei ha uno sfogo molto accentuato. Nelle due puntate successive, la nomina, dicendo che la sua presenza non lo fa stare bene. Lulù, che ha capito gli errori e si è anche scusata con tutti, cerca di riprendersi e di cambiare alcuni suoi atteggiamenti.

Tutto cambia di nuovo, i giovani ragazzi si riavvicinano con un massaggio al lato b e si dichiarano anche amore. Pochi giorni fa, Manuel aveva dichiarato, all’amata, che avevano avuto difficoltà nel comprendersi ma che nonostante tutto sono ancora insieme. Dice anche, che se le fosse stato più vicino forse non avrebbe avuto i crolli e si pente di questo. Le ha detto che la sequestrerà, ovviamente in forma ironica, appena usciranno dalla casa.

In queste ore, la dichiarazione ufficiale mentre Manuel ha suonato e dedicato alla ragazza una canzone di Ultimo. A questo punto, Lulù dice: “Comunque vada, con te sempre, ti amo” e Manuel risponde: “Ti amo anche io piccola“.

Sicuramente parole forti e la speranza di tutti è che Manuel non cambi di nuovo idea. Parte del pubblico spera in una storia bella storia d’amore, altri accusano Manuel di giocare con Lulù in base al suo umore. La sorella di Lulù, Clarissa, in un videomessaggio le ha ribadito di dover continuare il percorso da sola. Un chiaro messaggio, quello da parte di Clarissa, che vorrebbe che la sorella si distaccasse dal ragazzo.