Tra gli argomenti più piccanti di questa sesta edizione del GF Vip vi è , senza ombra di dubbio, il flirt tra Lucrezia Hailè Selassiè e Manuel Bortuzzo, anche se qualcosa, in quest’ultima settimana, sembra aver incrinato il rapporto tra i due giovani gieffini.

A tornare sulla questione il padrone della Casa più spiata dagli italiani, Alfonso Signorini, che è tornato ad occuparsi della loro storia nella puntata di ieri, venerdì 1 ottobre, chiedendo delucidazioni ai diretti interessati.

Manuel Bortuzzo chiarisce cosa prova per Lucrezia

Alfonso Signorini ha mandato in onda un video in cui Lulù senbra gelosa di Sophie Codegoni. In un confessionale Bortuzzo spiega di aver bisogno dei suoi spazi e di non doversi privare di stare con gli altri per una cosa sua. Tornati in diretta, dopo la messa in onda del video, ha dato la parola al nuotatore.

Bortuzzo ha dichiarato che da un paio di anni ha cambiato le priorità di vita, prendendosi tempo per se stesso. “Faccio le cose con calma, quando voglio che siano fatte bene. Voglio avere il tempo per pensare e conoscerci. Non mi sono stancato di lei, ho semplicemente bisogno di rispettare i miei momenti”.

La replica di Lulù

Lulù, allora, ha voluto dire la sua a riguardo, spiegando che la sua gelosia scaturisce dalla sua insicurezza. Se cerca attenzioni, lo fa perchè tante persone le hanno fatto del male e ha tante insicurezze che non vorrebbe avere. “Vorrei essere più matura, ci sto lavorando” ha concluso. Naturalmente anche Sophie Codegoni ha ribadito il suo punto di vista: “Non sono una sfascia coppie, rispetto Lulù e Manuel, non mi permetterei mai. Ho giurato sulla mia mamma”.

Il 21enne romano, già nella scorsa puntata, aveva dichiarato di voler fare le cose con calma, dato che non vuole illudere le persone che gli stanno accanto e con le quali si è creato un legame speciale. Ma Lulù forse non ha colto pienamente il messaggio, volendo Bortuzzo tutto per sè, al punto che si sono verificati due episodi eclatanti, in cui è stata dallo stesso respinta.Manuel ha rifiutato di baciare la gieffina, adducendo come scusa che la camicia che indossava costasse moltissimo. A distanza di qualche giorno, dopo essere riuscita a strappargli un bacio, lui si è pulito la bocca.