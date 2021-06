GF Vip 6, Manuel Bortuzzo in arrivo: l’indiscrezione

I motori della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sono già caldi. A breve ci si posizionerà ai nastri di partenza, con la trasmissione che tornerà il prossimo settembre. L’obiettivo è quello di superare o quanto meno bissare l’edizione precedente, la più lunga della storia del reality show. Difatti per la prima volta, i vipponi sono stati chiusi nella casa più spiata d’Italia per ben 6 mesi.

Sicuramente non sarà semplice emulare il successo dell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, ma ciò che è certo è che gli addetti ai lavori ce la stanno mettendo tutta. Il duo degli opinionisti è stato sostituito e al posto di Antonella Elia e Pupo, siederanno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Però si sa, ciò che fa dell’edizione un’edizione da ricordare è il cast, il vero cuore pulsante del reality.

Diversi nomi sono già stati accostati e a quanto pare Alfonso Signorini (che è stato confermato alla conduzione), starebbe facendo carte false per avere il soprano Katia Ricciarelli. Un altro nome però nelle ultime ore sta circolando e sicuramente è un nome bomba: Manuel Bortuzzo. A lanciare l’indiscrezione è stato “Dagospia“. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, il nuotatore sarebbe capitolato alla corte di Signorini.

“Manuel Bortuzzo farà il GF Vip. Partecipare al “Grande Fratello” per far capire a tutti cosa significa essere disabili. E’ l’idea di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da due proiettili alla schiena due anni fa e rimasto paralizzato“, si apprende dal portale. Un nome forte, interessante, che sicuramente lancerà un messaggio importante. Insomma un ottimo acquisto per Alfonso.

Lo stesso Bortuzzo, qualche mese fa, durante un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” non aveva nascosto il desiderio di entrare nella casa più spiata d’Italia. Il nuotatore aveva anche spiegato il perché di questa sua volontà, ammettendo come gli piacerebbe affrontare una sfida del genere e parlare della sua disabilità, un qualcosa a cui la gente non sa come approcciarsi. Insomma il suo nome è in cima alla lista e non resta che attenderne l’ufficialità.