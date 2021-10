GF Vip 6, Manuel Bortuzzo esasperato da Lulù: "Mi fai seccare le pa**e"

Nella Casa del “Grande Fratello Vip“, Manuel Bortuzzo sta perdendo la pazienza con Lulù Selassié e i vari chiarimenti tra i due non sono serviti a migliorare le cose. Durante la festa in giardino, l’atteggiamento della principessa ha infastidito notevolmente Manuel, provocando una dura reazione nei confronti della gieffina.

Dopo aver invitato Sophie Codegoni a stare alla larga dal “suo” Manuel, Lulù ha un chiarimento proprio con lui ma le cose precipitano irrimediabilmente. Bortuzzo perde la pazienza e, forse esasperato dalla situazione, parla in maniera dura ma chiarisce la sua posizione rispetto a questa frequentazione con Lulù.

Manuel Bortuzzo perde la pazienza e sbotta

La principessina fa notare a Manuel che lo sente lontano: “Io sono comprensiva con te però vorrei che anche tu lo fossi un minimo con me” lo esorta e a questo punto lui esplode: “Io sono comprensivo, ma ci sono tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio e mi allontano. Il tuo modo di fare mi fa seccare le pa**e, ti giuro, non ho nemmeno voglia. È da quando siamo qui dentro che è così. […] Mi dici ‘Vieni che parliamo due minuti’, no lasciami in pace. Vuoi vivere serenamente? Allora inizia a non rompermi i cog**oni per queste cose qua” riferendosi alla gelosia di Lulù che sembra volerlo isolare dal gruppo e tenerlo tutto per sé, così come riporta il sito FanPage.it.

“Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio” e continua lo sfogo, come riportato dal sito Biccy.it “Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla. Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente”.

Bortuzzo sembra mal sopportare l’insistenza di Lulù nel creare una relazione con lui, pensa infatti che le cose tra loro dovrebbero accadere con più naturalezza. A lui manca quella spontaneità che c’era all’inizio, quando le cose accadevano da sole e non erano forzate, come invece accade ora.

insomma, questa amicizia speciale sembrava essere destinata a diventare una bella storia d’amore, invece ogni giorno che passa i due gieffini si stanno allontanando sempre più e le incomprensioni tra loro stanno diventando ostacoli insormontabili. Vedremo se nella diretta di questa sera verrà affrontato l’argomento.