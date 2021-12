Manuel Bortuzzo è di certo uno dei concorrenti più amati del ‘Grande Fratello Vip’. In queste settimane ci ha fatto emozionare molto spesso, come quando si è alzato dalla carrozzina o quando ha suonato al piano. Tutti gli abitanti della casa hanno stima di lui e gli voglio bene ma una in particolare ci tiene particolarmente, Lulù Salassiè.

All’inizio del percorso i due sembravano molto vicini e molto presi l’una dall’altro. Poi un allontamento volontario di Manuel per i modi di Lulù troppo pressanti nei suoi riguardi. Ricorderemo tutti, una puntata di qualche settimana fa, dove anche Alfonso Signorini, presentatore del programma, riprende Lulù e le spiega che Manuel ha bisogno dei suoi spazi. Le immagini che vengono trasmesse in questa occasione sono chiare, Lulù che rincorre Manuel per tutta la casa e lui che più volte le chiede di lasciarlo in pace.

Dopo quell’inizio, che sembrava l’indice di una storia d’amore, si è tutto spento ma non il sentimento di Lulù che sembra tenere ancora molto a lui. Anche quando la ragazza ha avuto atteggiamenti poco ortodossi all’interno del pogramma, Manuel l’ha ripresa dicendole che tutti la ricorderanno per aver stolkerizzato lui e per le sceneggiate.

Durante una chiacchierata con il compagno, da poco entrato, Biagio D’Anelli, Manule si lascia andare a delle dichiarazione che non lasciano dubbi. Biagio specifica che secondo lui, la principessa etiope è innamorata di lui e Manule replica: “Se mi voleva veramente bene non faceva certe cose”.

Manuel dice di non provare più nulla per lei ma che lei anche se è a conoscenza di questa cosa persiste. Racconta anche di aver passato dei mesi difficili con lei e che le ha chiesto più volte di essere lasciato in pace. Biagio chiede cosa non le piacesse di lei e Manuel racconta che la cosa che lo infastiva era l’essere rincorso per tutta la casa. Dice anche di essere stato molto chiaro con lei e di non aver illuso nessuno.

Sembra quindi, definitivamente conclusa per Manuel, la frequentazione con Lulù ma la principessa etiope sarà della stessa idea?