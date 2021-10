Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo allontana Lulù: "Non riesco ad entrare in questa parte"

Una storia difficile quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, principalmente per i loro caratteri che giorno dopo giorno sembrano essere sempre più diversi e contrastanti. Da una parte troviamo la principessina eternamente in cerca di conferme e con l’anima sofferente, mentre Manuel vive questa loro conoscenza in maniera molto più pragmatica e distaccata.

Nella giornata di ieri è esploso il caso “Voglio dormire con te“, quando Lulù si è lamentata del fatto che Bortuzzo avesse deciso di coricarsi con l’amico Aldo Montano. Alle lamentela della vippona, Maunel ha risposto in maniera decisa mettendo in chiaro le cose: “Dormire con te è un piacere, e come tale deve rimanere“, facendo capire che la scelta di dormire insieme deve nascere da un desiderio comune e non da una costrizione.

Manuel Bortuzzo prova a spiegare il suo punto di vista a Lulù

La Selassié ha un costante bisogno di stare accanto a lui, di ricevere e dare coccole che sembrano non sempre gradite al ragazzo: “Io non sono venuto qua con l’idea di dover far questo, quindi non riesco a entrarci in questa parte. A volte sento che se mi sbilanciassi di più fingerei, è quello anche che mi blocca un po’, per questo a volte rimango un po’ così ma proprio per questo motivo qua…” ha confidato a Lulù, cercando di farle capire che sta vivendo il loro legame in maniera molto tranquilla e pacata.

Lulù dopo queste parole, ammette di sentire sempre il desiderio di stare insieme a lui: “Ma non sei un mio prigioniero che fai 8 ore libero e poi 12 ore in gabbia… vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo“.

Gli altri vipponi sembrano interessarsi molto alla loro storia, Manila Nazzaro e Jo Squillo dispensano a Lulù consigli e perle di saggezza a profusione, sperando di far comprendere alla ragazza quanto i suoi comportamenti potrebbero essere pericolosi e allontanare per sempre Manuel da lei.