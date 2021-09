GF Vip 6, mandate in onda le immagini della nuova Casa: scoppia la polemica

Ancora non è iniziato e il “Grande Fratello Vip” sta già riscaldando gli animi dei suoi fan. Proprio in queste ore, infatti, il popolo del web ha fatto esplodere una polemica per colpa di alcune immagini della Casa, andate in onda forse per un errore. Ogni nuova edizione del reality ripropone un nuovo habitat per gli inquilini, ma questa volta un particolare ha mandato su tutte le furie alcuni fan.

Durante la scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, la storia che più ha appassionato è stato il triangolo amoroso tra Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Tutto iniziò con una particolare intesa tra l’ex velino e la Gregoraci, che non riuscì mai a trasformarsi in qualcosa di serio per colpa dei continui passi indietro dell’ex moglie di Flavio Briatore. La situazione cambiò in maniera radicale con l’entrata nella Casa di Giulia Salemi. L’interesse di Pretelli fu subito evidente e la Gregoraci alla fine si ritirò dichiarando che per il ragazzo aveva provato solo un forte sentimento di amicizia.

GF Vip 6, il particolare della Casa che ha infastidito alcuni fan

Sul web si crearono due tifoserie i Gregorelli e i Prelemi e ora proprio queste due fandom si sono indignati per un particolare che troveremo nella nuova Casa del “GF Vip 6“. Alcune immagini hanno spoilerato che, appesa alle pareti, troveremo la foto che ritrae Pretelli e la Gregoraci nel loro famoso bacio in piscina, all’inizio della loro conoscenza.

“Ma che è sta cafonata?” hanno esordito alcuni fan, non felici di rivedere lo storico bacio, soprattutto ora che aleggia nell’aria il gossip di un possibile matrimonio tra Giulia e Pierpaolo. Insomma, una scelta di cattivo gusto secondo la maggioranza che potrebbe nascondere la voglia di innescare già qualche polemica, creando dinamiche nuove di zecca.

“Adoro il modo in cui stanno già cercando di creare “nuove” dinamiche nella Casa, peccato che stanno riutilizzando alcuni protagonisti della scorsa edizione… ma poi con idee davvero originali” hanno fatto notare altri fan del programma, con una punta di ironico sarcasmo.