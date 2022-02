Il Grande Fratello Vip 6 come si sa riserva sempre tante sorprese. Tra litigi, amori che sbocciano all’improvviso e nuovi ingressi, ogni anno, nel bene o nel male, i protagonisti fanno parlare di sè. Ed è successo proprio questo nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, quando una delle concorrenti in gara si è sentita poco bene e ha chiesto l’intervento di sua sorella, che si è precipitata subito da lei. Si tratta di Lulu Selassiè, è lei infatti che non si è sentita bene.

Al GF Vip 6 partecipa anche la sorella Jessica. Quest’ultima, erano circa le 3:00 della notte, si è alzata per andare a vedere che cosa avesse la sorella, in quanto lei aveva chiesto il suo aiuto. La situazione tra le due è però cambiata il mattino seguente, il 19 febbraio quindi, quando Lulù si è lamentata con Jessica del suo comportamento, perchè a suo dire la sorella non le avrebbe prestato tutta l’assistenza di cui necessitiva. “Ma io alle tre di notte cosa posso farti oltre a dirti andiamo in confessionale a prendere un antidolorifco?” – così avrebbe risposto Jessica a Lulù quando quest’ultima ha cominciato a lamentarsi.

La discussione

Lulù, parlando con Jessica, le ha fatto capire come il suo comportamento fosse stato sbagliato in quanto anche una persona estranea, come Miriana Trevisan, si è prodigata, in quanto le voleva fare un messaggio. “Si è svegliata e mi ha detto: ti faccio un massaggio? Pensa lei che è una persona che dorme non è mia sorella, non è un mio parente però voleva svegliarsi e farmi un massaggio alla pancia. Tu no, e sei mia sorella” – queste le dure parole di Lulù a Jessica.

In sostanza il pensiero di Lulù era quello che la sorella Jessica, essendo sua famgliare appunto, secondo lei avrebbe dovuto prestare più assistenza. Jessica però forse aveva sonno, in quanto era piena notte. Ma la discussione tra le due è andata avanti per diverso tempo, anche alla presenza degli altri inquilini della casa.

Tra i tanti Alex Belli ha difeso la posizione di Jessica, spiegando che forse anche lui non avrebbe saputo bene cosa fare. Ed è qui che Lulù ha ricordato quanto fosse premuroso Manuel Bortuzzo. Quando lei aveva bisogno, infatti, Bortuzzo le spalmava la crema sul corpo. Sul perchè Lulu non abbia richiesto l’aiuto degli altri inquilini lei ha risposto che “lei è mia sorella e lo posso chiedere, non posso andare a chiedere alle persone” – così ha detto rivolgendosi una ultima volta a Jessica e al suo comportamento.