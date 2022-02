La principessa Lulù Selassiè è, senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del GFVip. Eccentrica, esuberante, esplosisiva, anticonformista, (permettetemi di dirlo), molto più delle sue sorelle Jessica e Clarissa, la bella Lulù sa sempre come strappare un sorriso ai telespettatori.

La vediamo aggirarsi nella casa con il suo make up marcato, i suoi look da fatina, la miriade di lentiggini dipinte sul volto, le sue insolite acconciature con mollette stellari (come direbbe Valeria Marini), i suoi fermaglietti colorati e…la sua inseparabile borsa.

Lulù e il “misterioso”contenuto della sua borsa

Ma c’è una cosa che proprio non è passata inosservata nè al mitico conduttore Alfonso Signorini, nè al grande pubblico di telespettatori. Parliamo naturalmente della borsa che la principessa porta sempre con sè, quella con su scritto “Lulù farfallina”. Proprio nel corso di un daytime di qualche mese addietro, Signorini aveva chiesto alla gieffina, incuriosito, cosa ci fosse di così importante all’interno della borsettina, al punto da portarsela ovunque, in ogni angolo della casa.

La Selassiè, senza far mistero, aveva dichiarato:“Che cosa contiene la mia borsettina da cui non mi separo mai? Allora… iniziamo con i miei occhiali rosa. Trucchi e trucchetti di ogni tipo. Blush, elastici per capelli. Poi c’è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la Casa”.

Il mistero sembrava risolto e, proprio nel giorno di San Valentino, Lulù è apparsa al settimo cielo per la sorpresa del suo fidanzato Manuel Bortuzzo che, prima di comparire davanti ai suoi occhi e riconfermarle tutto il suo amore e i progetti futuri, le ha fatto recapitare un gigantesco orso in pelouche che la povera princess non riusciva nemmeno a reggere per via del peso del regalo, e un mazzo di rose rosse. Ma il popolo del web, si sa, nota sempre tutto, specie quando si è sotto i riflettori h 24.

Mentre la gieffina era sul letto a rifarsi le unghie, Soleil Sorge, che stava facendo il suo stretching quotidiano, le ha chiesto che ora fosse. La principessa, a quel punto, ha aperto la sua borsetta da Mary Poppins, rispondendole: “È l’una!”. Inevitabili e pressocchè immediati i commenti su Twitter dei telespettatori: “Dove ha guardato l’ora?!”, “Avrà certamente un telefonino!”, “Dove ha guardato l’ora Lulu? Ha il cellulare? E poi guarda furtivamente la telecamera”, “Squalifica immediata?”. Mentre i più maliziosi invocano la squalifica immediata, c’è chi, più semplicemente, ha pensato al cronometro lasciatole in dono dal suo Manuel prima di lasciare la casa.