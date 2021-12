Al Grande Fratello Vip i triangoli non finiscono mai. Dopo Soleil, Alex e Delia è la volta di un nuovo triangolo tra Jessica, Sophie e Alessandro.

Alessandro è un nuovo entrato e fin dall’inizio ha palesato una preferenza per Soleil e Sophie. Dopo un avvicinamento a Soleil che si è tramutato in amicizia è passato all’attacco con Sophie. La ragazza ha da poco chiuso la lieson con Gianmaria, durata tre mesi che non è mai decollata.

Jessica, ha da sempre desiderato innamorarsi ed anche se Alessandro non si è mostrato interessato a lei, l’etiope ha un grande interesse per lui.

L’avvicinamento tra Alessandro e Sophie ha creato vari fastidi. Il primo a Gianmaria che comunque prova ancora dei sentimenti per la ragazza. L’altra infastidita è Jessica, che essendo amica di Sophie si aspettava tutt’altro comportamento. Le due ragazze si sono anche scontrate per questo e Sophie, mentendo le aveva detto che l’amicizia era più importante.

Con il passare dei giorni il rapporto tra Sophie ed Alessandro è sempre più intimo, causando dei forti malumori in Jessica che ha criticato l’amica per le bugie. Alessandro non è interessato a Jessica e questo è palese ma lei non demorde. Anche durante il suo compleanno si è molto avvicinata al ragazzo, sottolineando con i suoi comportamenti il suo interesse. Il ragazzo è subito corso da Sophie senza dare troppo spago all’etiope.

La sorella di Jessica, Lulù, dopo averla messa in guardia le ha detto: “Perdi tempo a fare i massaggi…che caz** di massaggi, cioè sei proprio un imbecilli sei e poi con uno che manco ti vuole“.

Sia la sorella che Manuel le hanno spiegato la situazione ed anche Lulù, in modo molto diretto, le ha sbattuto la verità in faccia. Le ha fatto capire che non piace ad Alessandro e che sta solo perdendo tempo.