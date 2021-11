GF Vip 6, lite furibonda tra Miriana e Soleil: "Capisco la menopausa, ma.."

Tutto è accaduto durante la mattinata nella Casa del “Grande Fratello Vip” e via via le cose si sono aggravate sempre più, fino a portare ad uno scontro davvero acceso tra Miriana Trevisan e Soleil Sorgé. La scintilla che ha innescato la miccia di questo duro confronto è stata una piastra per capelli sporca di keratina, ma andiamo con ordine.

Al risveglio Soleil si avvicina all’angolo beauty per procedere ad un hair styling. A questo punto si accorge che l’arricciacapelli che vorrebbe utilizzare è sporco di cheratina e così inizia ad informarsi su chi sia la vippona che non si è preoccupata di pulire l’attrezzo di bellezza dopo l’utilizzo. Il mistero è presto svelato e il dito viene puntato contro la Trevisan.

L’acceso scontro tra Miriana Trevisan e Soleil Sorgé

Ecco allora che Soleil, presa forse da un motto di rabbia dopo aver ricevuto nei giorni scorsi parecchi richiami circa il fatto di non essere abbastanza presente nelle faccende domestiche, raggiunge Miriana e le intima: “Tieni per favore, gratta via la cheratina dal ferro” porgendole un piccolo coltello. La Trevisan le fa presente che non è stata lei a utilizzare l’arricciacapelli, ma non convince per nulla Soleil che continua a pensare che la colpa sia di Miriana.

Quest’ultima si confida con altri vipponi, criticando l’atteggiamento della Sorgé nei suoi confronti: “Ragazzi, non avete visto la scena. Col coltello così: ‘Pulisci quel coso’. Oh, ma che siamo animali? (…) Mi ha urlato. (…) Ma siamo arrivati a fare la gang che mi viene a vessare così? (…) No, ragazzi: siamo proprio alla follia. Stavo dormendo, mi sono spaventata. (…) Ma che stiamo diventando la mafia? (…) Pensavo fosse successo qualcosa a Clary, a voi“ così come riporta il sito Davidemaggio.it.

Inoltre fa notare che Soleil lascia spesso mozziconi di sigaretta in giro per la casa: “Questo vuol dire che tu hai preso potere e pensi che puoi trattare tutti come merde, come tratti i tuoi uomini, non lo so. Ma che è questa cattiveria? Fly down”. Ma lo scontro è dietro l’angolo.

La controversa frase pronunciata da Soleil

“Ma torna a dormire, dai. Si sveglia nervosa e sclera. Capisco la menopausa, però datti una calmata, zia. (…) Ero qui e ti stavo chiamando. In una casa intera dove la gente urla, evita proprio. Evita perché non sei lucida. (…) Torna a riposare, perché non stai tanto bene” Soleil risponde così a Miriana che le stava dando della falsa, maleducata, prepotente arrivando a intimarle: “Non mi parlare, stupida“.

La risposta di Soleil ha fatto discutere molto sul web e anche la Casa, dopo il commento di Miriana che è rimasta molto ferita dalle parole della Sorgé: “La prepotenza e la cattiveria di Soleil mi lasciano senza parole (…) Ha iniziato a dirmi: ‘Hai gli sbalzi umorali’. Voleva dire quello sulla mia età. E’ bruttissimo. Mi stai accusando che sto entrando in menopausa?”.