Sicuramente in questa edizione del GF VIP, ci sono stati comportamenti sbagliati e questo è uno di quelli. Basciano non è la prima volta che esagera con le parole ma questa volta ha veramente esagerato.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, fanno ormai coppia nella casa più spiata d’Italia. Le problematiche tra i due però, sono parecchie ed il ragazzo ha per questo, più volte, avuto dei comportamenti poco ortodossi.

La nuova lite ha inizio venerdì, dopo la puntata. Il ragazzo riprende la fidanzata perchè ha parlato con Delia che lo ha nominato. Secondo lui non era il caso di parlare con una persone che lo ha nominato ed ha giurato sul figlio che non avrebbe più dormito nel letto con lei. La bella Sophie, ha risposto per le rime, dicendogli che poteva anche andare a dormire altrove e che nessuno lo teneva legato lì.

Lui le da della buffona e se ne va dalla stanza. Nella giornata successiva, nessuno dei due si è rivolto la parole, anche durante il passaggio di un arereo per loro. La sera, durante la festa, Sophie stava facendo uno scherzo con Gianmaria e Alessandro si arrabbia talmente tanto da dire delle parole molto forti. Probabilmente, complice la poca lucidità dovuta alle bevande, in un modo molto forte ed aggressivo le ha detto: “Che ca**o vuoi, sfigata? Vai fuori dai coglioni”.

La Codegoni, scoppia in lacrime ed in stanza decide di buttare fuori le valige del fidanzato visto, che dopo tutto questo, lui è entrato in camera ridendo e dicendole anche che è una ridicola. Ovviamente le donne della casa si sono schierate con Sophie.

I due, nella giornata successiva, sembrano essersi chiariti ma è ovvio che lei non può dimenticate quei modi e quelle parole. Il popolo del web si è scagliato contro di lui definendolo verbalmente aggressivo.

Vedremo se nella puntata di stasera, verrà ripreso doverosamente, ricordando che il rispetto per le donne deve venire prima di tutto.