L’opinionista Sonia Bruganelli che ha sempre mostrato tanta eleganza e schiettezza, nel corso del secondo appuntamento settimanale col GF Vip 6, andato in onda ieri sera, 24 febbraio, su Canale 5, ha letteralmente asfaltato (passatemi il termine) Miriana Trevisan.

La moglie di Paolo Bonolis non ha mai risparmiato attacchi ed ammonimenti nei confronti dei vipponi ma ieri sera era proprio furiosa verso la Trevisan, rivolgendole pesanti parole, massacrandola senza pietà.

Cosa è accaduto ieri sera

Ma come mai lady Bonolis ha reagito così verso la ex di Non è la Rai? Andiamo con ordine. La puntata del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è iniziata con un confronto a quattro. Nella mistery room della casa del Gf Vip sono arrivate 4 donne: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Un confronto animato, frutto di giorni agitati nella Casa di Cinecittà e che ha visto una spaccatura netta tra le quattro donne: da una parte Soleil e Katia e dall’altra Manila e Miriana Trevisan, attaccata dalla Sonia Bruganelli.che non ha gradito le uscite della showgirl nei confronti della cantante lirica.

La showgirl campana ha esclamato sprezzante “Io aiuto le persone anziane” e questo suo atteggiamento è stato redarguito da Sonia Bruganelli, la quale, dopo aver chiesto la parola, l’ha demolita, dicendo:“Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia che, dopo cinque mesi, è evidente che ha una sua fragilità che è quella dell’età, a dirle una persona più grande di te che lo è anziana e che l’hai aiutata in quanto anziana?”.

Un duro colpo per Miriana Trevisan che, affondata, ha cercato di replicare, ottenendo l’effetto inverso, ossia facendo incazzare ancora di più la sua antagonista, che le ha rivolto un rinnovato attacco: “Per favore, mi fai parlare? Non ti mettere a piagnucolare, mi dai fastidio! Hai una voce piagnucolosa, mi dai fastidio Dopo aver messo a tacere Miriana, l’opinionista ha concluso: “Se dopo cinque mesi sai che una persona ha un punto debole, perché continui a punzecchiarla e poi dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola, fastidiosa!”.

Anche Katia Ricciarelli, prima di uscire definitivamente dalla Casa, terminando la sua avventura al GF, si è scagliata contro Miriana Trevisan,tuonando: “Sei cattiva”. La soprano ha colto l’occasione al volo per sparare a zero nei confronti della Trevisan, dicendole: “Fai tanto la buona nei confronti dell’anziana…Prima mi aiuta e poi mi vota…”.Ma la Trevisan si è difesa così: “Le sono sempre state riportate cose distorte…”.