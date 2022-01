GF VIP 6, l’aereo per Lulù fa infuriare Katia

Dopo i tanti scivoloni di Katia Ricciarelli, al Grande Fratello Vip, la soprano sembrava aver trovato un momento di pace. Il pubblico invece, non ha dimenticato le sue affermazioni ed il fatto che dopo tanta gravità non è stata squalificata.

Ricordiamo che la settimana scorsa, dopo varie cadute di stile, aveva avuto una forte lite con Lulù e da li le accuse razziste. La soprano infatti, aveva pronunciato delle frasi forti che non erano piaciute al pubblico.

Nella puntata successiva a questa lite, Signorini, è intervenuto in casa per chiarire e calmare la situazione. Il conduttore ha sicuramente ripreso Katia per le uscite ma non è arrivata la squalifica, cosa che non è piaciuta al pubblico.

Nella giornata di oggi, sono passati degli aerei sopra la casa ed uno era proprio per Lulù Selassiè. Il messaggio è: “Lulù, tutta Italia con te. No al razzismo“. Un messaggio forte, il pubblico fuori ha sicuramente preso le difese di Lulù ed è contro il razzismo.

La soprano ha commentato in maniera poco carina: “Mamma mia, quante ca**te, ragazzi!… ‘Lulù, tutta Italia con te’. Meno male”.

Un messaggio che deve averle fatto molto male, perchè la posizione al di fuori della casa è stata chiara. Comunque non ha perso tempo nel comportamento sempre poco carino, definendo questo messaggio una cagata.

Il popolo del web ed il pubblico avevano già firmato la sua accusa e la cosa assurda, visto i precedenti del GF, è stato che non è arrivata nessuna squalifica. Negli anni precedenti, i concorrenti, venivano squalificati per molto meno ed essendo questo un tema caldo e particolare dovevano sicuramente prendere un provvedimento. Non può passare il messaggio di fronte e milioni di telespettatori che una donna può dire certe cose perchè ha una certa età.

Siamo tutti sicuri che gli scivoloni della soprano non sono finiti.