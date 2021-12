GF VIP 6, la stellare Valeria ha puntato due prede

La stellare Valeria Marini, è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. Prima donna per eccellenza, ama stare al centro dell’attenzione e ha già trovato una degna nemica, Nathaly Caldonazzo. Oltre a qualche nemica, la stellare, starebbe anche marcando il terreno per una lieson.

Ricorderete tutti che al suo ingresso aveva già espresso un interesse nei confronti di Gianmaria, definendolo un bel ragazzo. A quanto pare, però Gianmaria non sarebbe l’unico tra le mire di Valeria.

Parlando con l’amica Miriana, in sauna, la showgirl ha dichiarato : “Con Gianmaria ho tanto feeling, capisco quello che pensa. È simpatico, è un amore […] Barù mi piace tanto, però le cose si fanno in due. Può anche scattare dopo, ma deve scattare e non mi va di mettermi a fare la caccia. Io sto riprendendo i miei equilibri e la mia forza e sono felice di essere qui, in un mese ho ripreso la tranquillità e il sorriso”.

Valeria ha dichiarato a Miriana di aver chiuso le porte all’amore e se scatta, scatta, altrimenti se ne farà una ragione. Amette di avere feeling sia con il bel Gianmaria che con l’interessante Barù, entrato da poco in casa. Ricordiamo che Gianmaria ha avuto una lieson con Sophie, finita male e che adesso sta cercando di venirne fuori. Il ragazzo ha espresso apprezzamento nei confronti di Federica, nuova entrata, che però non sembra essere interessata a lui, perchè non cerca una storia.

Quindi Gianmaria, a quanto pare, non è interessato a Valeria. L’altra preda, è Barù, dal sangue nobile e nuovo entrato, personaggio interessante che ancora non conosciamo a pieno. Chi segue 24 ore su 24 il reality sostiene che l’interesse per l’affascinante uomo sarebbe palese e che Valeria per lui ha un debole.

Noi tutti non vediamo l’ora di vedere una storia d’amore stellare.