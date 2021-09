GF Vip 6, la sfuriata di Katia Ricciarelli in piena notte: "Non sono pazza. Molto grave quello che avete fatto"

Questa edizione del “Grande Fratello Vip” non sta regalando grandi dinamiche, per fortuna a tenere su gli animi ci pensa Katia Ricciarelli che, dopo la ramanzina per lo scherzo ideato da Soleil Sorgé, questa notte ha perso proprio la pazienza e si è scagliata contro gli altri coinquilini.

Tutto è accaduto quando alcuni vipponi si sono seduti intorno al tavolo e hanno deciso di giocare a “Lupus in fabula”, dimenticando di spiegare le regole del gioco alla Ricciarelli che poco prima aveva dichiarato di non conoscere il gioco. Katia si è sentita esclusa e per questo motivo ha deciso di alzarsi e raggiungere la sua camera da letto.

GF Vip, lo sfogo di Katia Ricciarelli

Carmen Russo l’ha raggiunta cercando di calmarla e ha rimediato un bel rimbrotto: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?!”‘. Guardate che non ho torto”.

Anche Giucas Casella e Tommaso Eletti entrano nella stanza per ascoltare lo sfogo della soprano e dopo quasi mezz’ora cercano di farle comprendere che nessuno aveva intenzione di escluderla, ma ottengono solo di essere cacciati dalla camera. La Ricciarelli è proprio fuori di sé: si lamenta per la maleducazione che regna sovrana e arriva ad affermare che non le importerebbe nulla di uscire visto con chi ha a che fare nella Casa.

“Quello che è successo è molto grave. Perché? Perché sì. Mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Come un’imbecille mi sono trovata seduta a un tavolo senza sapere cosa fare. Purtroppo mi avevano avvisata che sarebbero successe certe cose e certi equilibri sarebbero andati così, però non mi piace. Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto” ha proclamato la Ricciarelli, convinta di essere dalla parte della ragione e dichiarando guerra ai suoi compagni di viaggio.