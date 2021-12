GF Vip 6, la poligamia di Alex: vorrebbe vivere Soleil anche al di fuori

Sono mesi che i protagonisti del triangolo amoroso del Grande Fratello Vip, ci riservano dei colpi di scena molto intensi. Questa volta Alex avrebbe capitolato, infatti non solo ha dichiarato il suo amore a Soleil ma ha anche affermato di amare sia lei che la moglie Delia.

L’attrazione e la chimica che da subito è stata palese tra i due non è sfuggita al pubblico. Nel susseguirsi delle puntate, più volte, Signorini ha chiamato Alex e Soleil per capire cosa ci fosse tra loro. Entrambi per parecchie settimane hanno detto che si sarebbe trattato solo di chimica artistica. La moglie di Alex, Delia Duran, è più volte intervenuta per fare chiarezza e per attaccare la rivale. Sembrava che tutto si fosse risolto, in quanto, Delia era entrata in casa ed aveva parlato con entrambi. Poi il bacio della ‘Turandot’ ed Alex che ammette di amare Soleil.

Il punto non è solo che Alex ama Soleil ma che ama entrambe. Proprio ieri sera, durante la diretta del reality, l’attore di Centrovetrine ha confermato che nell’amore ci sono varie sfumature e che lui ama sia la moglie che la compagna di giochi. Già qualche settimana fa girava la voce che Alex fosse poligamo ed anche una dichiarazione di Delia un po’ particolare. Nel salotto di Barbara D’Urso, Delia avrebbe affermato di amare sia gli uomini che le donne.

Ovviamente non abbiamo ne conferme ne certezze ma le parole di questa mattina di Alex sono chiare: “Io non posso essere diverso da quello che sono. Se io vivo un’esperienza del genere, ho delle emozioni e dei sentimenti. Sono convinto di poter gestire le cose. Con te ho trovato dei valori aggiunti. Io e te ci siamo incontrati, voglio portarmi questa cosa anche fuori, a differenza di quello che ti dicevo l’altra volta. Sono serio, io veramente ci credo. Penso che non posso buttare via tutto quello che abbiamo vissuto insieme. E soprattutto non voglio gettare quello che potremo vivere insieme, trovando una nostra collocazione fuori da questo contesto“.

L’unica certezza che abbiamo, oltre al fatto che Alex ami entrambe è che vuole viversi Soleil anche fuori dalla casa. Con queste parole afferma di non voler buttare via tutto quello che hanno creato e quello che potrebbero vivere insieme. La domanda che viene spontanea è; come farà Alex a vivere due amori contemporaneamente? Ma soprattutto, Delia e Soleil saranno d’accordo?