GF Vip 6, la gelosia di Alex per Soleil "Gianmaria queste cose mi fanno girare i cogl**ni"

Cosa ne pensa l’autore

Marta Codino - In tutta questa storia il caos è assicurato. Non sappiamo più cosa sia vero e cosa sia finto. Alex, se dice di essere così aperto non credo che può essere geloso di un gioco innocente. Quindi io penso che la vera identità di Alex non sia ancora chiara. Lui si decanta in un modo ma poi si comporta in un altro.