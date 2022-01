GF VIP 6, Katia Ricciarelli: "La prossima volta ti tiro uno schiaffo"

Katia Ricciarelli, al GF VIP, non smette di essere al centro della polemica e delle discussioni. La soprano che già, in queste ultime settimane era stata ripresa per aver pronunciato parole poco carine, questa volta ha avuto una discussione con Davide e Barù.

Davide e Barù, in un momento di scherzo, hanno dato della ‘vecchietta’ alla soprano che ha reagito malissimo. Katia ha risposto: “Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. […] La prossima volta ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse”.

I due ragazzi si sono subito scusati con la donna dicendo che stavano solo scherzando. In un momento di sfogo ha dichiarato che più che per Davide si è infuocata con Barù. Secondo lei, Barù, sarebbe offensivo e Davide si sarebbe fatto trascinare da lui. Il fatto che se le la sia presa dipende da questo e dal fatto che la parole pronunciata sia offensiva.

Sembra che poi la soprano, dopo aver passato alcuni minuti da sola, si sia calmata e che sia ritornata in casa. Potrebbe darsi che sia stato solo uno screzio momentaneo ma il rapporto con Barù sembra incrinarsi. Non è la prima volta che Katia afferma che lui sarebbe esagerato e che spesso, diventi offensivo.

Anche in un altro momento, Barù aveva fatto notare alla soprano che non sta assolutamente in silenzio come asseriva lei. Anche in quel caso Katia è sembrata risentita dalla sue parole.

Ricordiamo che pochi giorni fa è stata ripresa da Signorini per delle frasi pesanti che aveva pronunciato contro Lulù. La polemica è esplosa perchè in molti l’hanno definita razzista e il popolo del web aveva richiesto la sua squalifica che però non è mai arrivata.

Considerando le esternazioni che ha fatto lei in questi mesi e le offese subite dai suoi compagni, il termine ‘vecchietta’ mi sembra tutto fuor che offensivo.