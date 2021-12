La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata, come sempre, scoppiettante. Tanti gli intrighi, le passione e le liti. Una delle liti, appunto, è stata quella tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassiè.

Nello specifico, Manila ha più volte rimproverato Lulù, sorella di Clarissa e Jessica perchè salta i turni delle pulizie, mettendo delle scuse. Manila è molto fiscale sia per le pulizie che per l’organizzazione della casa. Da fuori, la sorella Clarissa, unica delle tre eliminata ha scritto un post al veleno sulla vicenda: “Di vipere travestite da angioletti, ne è piene il mondo. Ma tu, cara Manila detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è imbarazzante. Quando finirà questa esperienza, tutti vedranno chi sei realmente, sarà lì che ci si divertirà! Purtroppo dimentiche che sei ripresa 24 ore al giorno. Sei incommentabile”.

Clarissa, in puntata ha anche rimarcato il suo pensiero, gridando alla Nazzaro che è la più falsa di tutte le edizioni. L’ex Miss Italia, risentita per queste parole ha prima spiegato il suo punto di vista sull’organizzazione della casa ed è poi scoppiata in lacrime.

Alfonso l’ha subito motivata dicendo che lei è il perno della casa ed è una leader. La Nazzaro ha spiegato di essere dispiaciuta per queste parole perchè non ha mai avuto nulla contro le sorelle Selassiè e che ha sempre parlato in faccia. Ha detto di essere sempre molto diretta e di non parlare mai alle spalle.

Tutto questo non è piaciuto all’amica di Manila, Katia Ricciarelli che subito dopo la puntata ha dato la sua opinione. La soprano ha usato parole dure per tutte e tre le sorelle. Di Lulù ha detto: “Voglio vedere quando sono nominabili, Lulù è una carogna, non so Manuel come fa a stare con lei, tre carognette sono..”. Ha continuato dicendo che Sophie, invece è la più buona della casa e non ha nulla a che vedere con le tre sorelle.

Sicuramente in settimana ne vedremo delle belle.