GF Vip 6, Karina Cascella spara a zero su Alex, Soleil e Sophie: "Siete malati di mente. Schifo e perversione"

E’ da tempo ormai che Karina Cascella non presenzia più come opinionista nei vari salotti televisivi condotti da Barbara D’Urso, dopo la decisione di Mediaset di incentrare il contenitore pomeridiano “Pomeriggio Cinque” su fatti di cronaca, tralasciando il gossip e argomenti di cronaca rosa.

La Cascella si è ritrovata così in una sorta di disoccupazione, ma grazie ai social che danno voce a chiunque voglia esprimere una propria opinione, ecco che arriva quella di Karina a proposito degli ultimi avvenimenti nella Casa del “Grande Fratello Vip” che coinvolgono Alex Belli, la Sorgé e Sophie Codegoni. I tre, durante la festa di Halloween, si sono ritrovati in camera da letto es si sono scambiati baci – a loro detta cinematografici – che hanno scioccato l’ex opinionista.

Karina Cascella contro Belli, Codegoni e Sorgé

“Nella home di Instagram mi sono venuti fuori i video terribili, spazzatura di Alex che limona con Soleil. Dicono che io sono ossessionata da questa tizia, ma a me non me ne frega proprio nulla. Poi Alex limona con Sophie e alla fine Soleil e Sophie limonano. Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre” esordisce Karina, così come riporta il sito Biccy.it.

Queste sue dichiarazioni hanno sollevato molte polemiche, soprattutto tra chi non accetta il fatto che la Cascella possa giudicare la scelta personale di persone adulte e consenzienti. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” spiega che quello che si è visto non ha nulla a che fare con l’amore, è solo esibizione di sé e offensivo per chi assiste da casa: “Non confondiamo l’amore con la spazzatura. E non confondiamo i sentimenti veri con la voglia di apparire a tutti i costi e con gente che pur di far parlare farebbe qualsiasi cosa. Lui ha una moglie fuori, che è tale e quale a lui. E le due ragazze sono davvero disposte a qualunque cosa. Io trovo anormale tutto ciò, vedere un uomo che bacia una donna, che poi la donna bacia un’altra donna”.

Non sono mancate critiche per le sue parole, e alcuni l’hanno piazzata direttamente nel Medioevo per questo suo pensiero, ma lei non sembra ripensarci e continua a sostenere a gran voce le sue convinzioni: “Io per evoluzione intendo tante cose, ma non di certo gli scambi di coppia o i locali di me**a. Dove la gente va a guardare o addirittura a farlo con sconosciuti. Questa non è modernità, è spazzatura”.

Sicuramente l’atteggiamento di Alex Belli sta facendo molto discutere, soprattutto dopo la reazione della moglie Delia Duran che ha scritto un lungo post in cui ha manifestato il suo sconcerto per l’avvicinamento del marito a Soleil Sorgé. Ad aggravare ancora di più le cose, è arrivata la dichiarazione di Belli in confessionale: “Se fossi libero sicuramente nascerebbe qualcosa con Soleil“.