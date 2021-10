GF Vip 6, Jo Squillo continua lo sciopero della fame per Chico Forti. I commenti della Fico e della Codegoni indignano

Jo Squillo ha mantenuto la parola e ha iniziato lo sciopero della fame nella Casa del “Grande Fratello Vip” per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al caso di Chico Forti, condannato all’ergastolo nel 2000 in America con l’accusa di aver ucciso Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza. Lui si è sempre professato innocente e Il 23 dicembre 2020, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio ha annunciato buone probabilità che Forti possa scontare la sua pena in Italia.

La Squillo ha sollevato il caso chiedendo ad Alfonso Signorini se ci fossero ulteriori novità, ma quando il presentatore le ha risposto che al momento la situazione era in stallo, lei ha immediatamente annunciato l’intenzione di iniziare uno sciopero della fame e così è stato.

Raffaella Fico e Sophie Codegoni interrompono lo sciopero della fame

A seguirla in questa protesta sono state anche Raffaella Fico e Sophie Codegoni: “Fratelli, voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta” aveva annunciato orgogliosa la Squillo, ma qualcosa è andato storto e le due gieffine ben presto hanno abbandonato la sua causa. Alcuni telespettatori, infatti, hanno notato che le due vippone si sono rintanate nel magazzino e hanno mangiato di nascosto all’insaputa di Jo, ignara tutt’ora di ciò che hanno combinato alle sue spalle le sue ex compagne di protesta.

Un comportamento che ha attirato su di loro non poche critiche, ma a gettare benzina sul fuoco sono arrivate anche alcune loro dichiarazioni che non le mettono certo in una posizione facile. In pratica, mentre parlavano di questa eventualità di digiunare, la Codegoni ha evidenziato quanto sarebbe stato facile per lei perdere peso con un digiuno così estremo e insieme sono convenute che poteva essere utile per apparire in forma nella prossima diretta.

Insomma, niente sogni di giustizia, solo una semplice “dieta purificante” per ritrovare la giusta forma dopo qualche abbuffata degli ultimi giorni. Il popolo del web si è indignato davanti a queste dichiarazioni e attende paziente che i filmati vengano trasmessi in diretta da Signorini per metterne a conoscenza anche la Squillo.