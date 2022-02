La finale del GF Vip 6 si avvicina, la tensione si taglia a fette, ognuno sembra giocare per sè e le alleanze saltano. I vipponi sono sempre più stanchi ed è facile che scoppino polemiche e discussioni, proprio come quella avvenuta in mattinata, verso le 4.

Oggetto del contendere? Un posto letto. Si perchè i concorrenti sono ancora tanti ed è caccia ad un posto in cui dormire. I telespettatori della casa più spiata dagli italiani, che monitorano h 24 le gesta dei loro beniamini, non si sono fatti sfuggire una bestemmia che una delle tre princess, esattamente Jessica Selassiè, avrebbe pronunciato nel cuore della notte.

L’accaduto

Ma cosa sarebbe accaduto? La fatina Lulù, innamorata persa del suo Manuel, che l’attende a braccia aperte fuori dalla Casa, ha prima mandato l’eclettico Barù a dormire con Jessica e poi, non trovando un posto letto su cui addormentarsi, ha scatenato una sceneggiata contro l’enologo e contro sua sorella per riprendersi il suo posto.

Sarebbe stato in quel preciso contesto che Jessica, non potendone più dei capricci della sorella, avrebbe (secondo una fetta del pubblico), bestemmiato, nominando il nome della figura centrale del Cristianesimo, con tanto di stacco di regia, anche se ormai, nonostante l’orario, in tanti si erano accorti dell’irreparabile. Dato che l’ultima parola spetta, come sempre, agli autori del Grande Fratello Vip, nelle prossime ore verranno monitorati i video a disposizione e verrà presa una decisione in merito.

La presunta bestemmia di Jessica Selassiè ha diviso il pubblico dei telespettatori: c’è chi invoca la squalifica immediata della principessa, a tutti i costi, applicando alla lettera il regolamento della casa e chi, invece, la difende a spada tratta, considerando come un’esclazione post-sfuriata e non come bestemmia quanto detto dalla principessa. Voi come la pensate? Jessica è una delle preferite dal pubblico, nonché una delle favorite per la vittoria insieme alla sorella Lulù. Questo episodio, però, potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.