GF Vip 6, Jessica, Francesca e Miriana contro Soleil: "Devono fermarla"

Nella casa del Grande Fratello Vip, gli scontri sono all’ordine del giorno, e spesso la protagonista indiscussa è Soleil Sorge. Durante una chiacchierata, Jessica Selassiè, Francesca Cipriani e Miriana Trevisan ricordano gli scivoloni fatta dalla ex corteggiatrice e si chiedono come il pubblico possa premiarla ogni volta rendendola la preferita.

Jessica, dopo il duro attacco della Sorge a Sophie Codegoni dice: “Le hanno anche chiesto se voleva scusarsi. Lei ha proprio detto ‘no, io non chiederò mai scusa per questo’. Ha fatto stare male anche Clarissa, lei era in bagno con il singhiozzo buttata a terra che voleva andare a casa. Quella volta sulla roba del razzismo.

Jessica ricorda anche quando Soleil disse che Gianmaria era uno scarafaggio che se lo butti nell’acido non muore mai e si chiede come possa il pubblico premiare tutto questo, come possa essere la preferita.

Miriana dice che Signorini e le opinioniste Sonia e Adriana dovrebbero fermarla. La showgirl, con cui Soleil non è mai andata d’accordo, afferma che ha umiliato anche Lulù e Clarissa, che se la prende sempre con le donne. Rimembra l’attacco ricevuto sulla menopausa. Dice che il pubblico a casa li deve aiutare, dice che la devono fermare perchè al centro dell’attenzione già c’è e non c’è bisogno di fare questo.

Anche Sophie interviene dicendo che gli anni passati per molto meno andavi a casa ed eri squalificato, invece adesso non puoi neanche chiedere alla persona interessata il perchè abbia detto certe cose.

La Cipriani, sembra quella che sta risentendo di più di questa situazione, anche la scorsa puntata si è dissociata dal comportamento di Soleil e dice che il mondo va al contrario e che lei ci sta male. Vuole mandare un messaggio fuori per chiedere aiuto, che anche oggi è andata dalla psicologa perchè questi comportamenti la destabilizzano. Ricorda di quando Lulù si è dovuta alzare e chiedere scusa mentre Soleil non si scusa e a loro va bene così.

Questa mi sembra una vera presa di posizione, le ragazze non ci stanno e non solo si dissociano dal comportamento dell’inquilina Soleil ma tra le righe, fanno capire che lei ha un trattamento diverso da quello riservato a loro. In effetti, per chi segue il Grande Fratello da anni, non è proprio chiaro come delle battute di questo genere non abbiano un richiamo o una punizione.

Il messaggio che arriva fuori non è di certo ne educativo, ne costruttivo, le cattive non portano mai nulla di buono e forse il GF dovrebbe rendersene conto.