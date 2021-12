GF Vip 6, Jessica e Lulù Selassiè di nuovo sotto attacco ma qualcuno le difende

Sabato sera, al ‘Grande Fratello Vip’, è stata organizzata una festa a tema etiope da Jessica e Lulù Selassie, inquiline della casa. La cena, però, è stata criticata da Manila Nazzaro e Francesca Cipriani perchè troppo speziata e loro non avrebbero potuto mangiarla.

Sembra proprio, che tutti gli inquilini della casa siano contro le sorelle etiopi ma la sorella Clarissa le difende da fuori. Su Instagram Clarissa scrive:“Capisco benissimo che ormai è diventata una moda attaccare le mie sorelle Jessica e Lulù. In quest’ultimo periodo, all’interno della casa, si è creata questa fazione serrata, di quasi tutti i partecipanti, che si scagliano giorno dopo giorno contro due ragazze che non danno, in nessun modo, la maniera di essere giustificatamente attaccate, se non per l’unico motivo di essere e rappresentare se stessa. Dal primo giorno”.

Clarissa afferma che i partecipanti attaccano ingustamente le sue sorelle, come è successo per la cena in questione. Continua raccontando che il programma ha deciso di far conoscere agli inquilini la cucina etiope. Jessica e Lulù si sono impegnate preparando tutto per i compagni di reality e comunque sono state criticate ingiustamente. Dice di aver sentito qualcuno dire: “Mangiare in questo modo non è rispettoso per gli altri”, “Non è giusto che si dia questa opportunità a ste due! Volevamo un altro tipo di cucina”. Clarissa afferma che ad inveire contro le sorelle sarebbe stata per prima Francesca e poi si sono unite anche Manila e Katia.

Di certo, alcuni inquilini non hanno dimenticato le dichiarazioni fatte dalle giovani sul fatto di chi meriti di più o di meno di stare in casa. Signorini ha parlato di scontro generazionale anche se poi proprio di questo non sembra. È chiaro a tutti che le sorelle, in particolare Lulù, non sono tollerate in casa per i comportamenti e gli atteggiamenti.

Entrambe le sorelle sono al televoto, vedremo il pubblico a chi sarà ragione.