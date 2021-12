GF Vip 6, il segnale di Solei ed il messaggio di Delia

Il famoso triangolo del Grande Fratello Vip, non ci delude mai, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. In questi mesi è stato il gossip di cui si è parlato di più; la complicità di Alex Belli e Soleil Sorge, inquilini della casa, e Delia Duran moglie dell’attore che spesso è intervenuta.

Facciamo un passo indietro; fin dai primi giorni la complicità tra i due inquilini della casa è stata palese, poi le smentite. I due concorrenti hanno sempre parlato di chimica artistica e di amicizia. Delia, la moglie dell’attore, è più volte intervenuta per attaccare Soleil e per chiarire la situazione. Sembrava che tutto si fosse chiarito quando Delia è entrata in casa ed ha affrontato sia il marito che la rivale. Neanche 24 ore dopo, scatta un bacio molto passione per la messa in scena della ‘Turandot’. Da qui Alex è un fiume in piena, non solo si dichiara a Soleil ma nell’ultima puntata ha affermato di amarle entrambe.

Soleil, che aveva già dichiarato di essere impegnata fuori, senza fare nomi, ha confidato ad Alex che avrebbe piacere di avere un segno da questo uomo misterioso. Anche nell’ultima puntata, aveva parlato di lui, senza andare nello specifico ma dicendo che lei spera che la stia aspettando fuori.

Durante la confidenza di Soleil, Alex le dice : “Di quale messaggio hai bisogno dopo i tre aerei che ti ha mandato? Altrimenti vorrebbe dire esporsi ma non c’è un altro modo… cosa ti manda una lettera? Un audio? E poi sinceramente, se ogni cosa che ti arriva dall’esterno deve essere usata come una doppia lama è meglio che stia fermo, come ho detto io a Delia.”

Soleil avrebbe bisogno di un segnale da questo uomo del mistero ma Alex le dice che ha già mandato degli aerei e non può fare di più.

Delia Duran, che sicuramente avrà seguito l’evoluzione del rapporto tra i due concorrenti, ha scritto su Instagram:“Sono stati giorni complessi… vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendere del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dai gossip e lontano da casa..”

Le parole di Delia ci fanno capire che non sta passando un buon momento e che forse le azioni del marito non le fanno così piacere.