GF Vip 6, il ritorno di Antonio Zequila: l’indiscrezione

Lo avevamo lasciato ad un passo dalla finale di qualche edizione passata del “Grande Fratello Vip“. Grazie alla sua presenza all’epoca il programma aveva raggiunto forti indici di gradimento. Parliamo di Antonio Zequila e della sua passata avventura al GF Vip.

Oggi Antonio, dopo una lunga pausa dal mondo della televisione, sembra che sia pronto per ritornare dinanzi alle telecamere del piccolo schermo. Secondo il noto giornalista di cronaca rosa Alberto Dandolo, sempre molto attento alle novità e alle indiscrezione, sembra che l’attore partenopeo sia pronto a partecipare a un nuovo programma targato Mediaset.

Il ritorno di Antonio Zequila al GF Vip

Sempre secondo Dandolo infatti, nel nuovo numero del settimanale “Oggi” afferma che la Mediaset ha in serbo grandi novità per Zequila, avendo tutte le intenzioni di farlo partecipare in un programma che inizierà a brea. Non solo, sembra che vi sia un indizio davvero particolare che lascia pensare che Zequila potrà essere il prossimo partecipante a questa nuova edizione del GF Vip.

Ecco quanto riportato da Dandolo: “Si dice che una nota produzione Mediaset lo voglia in una trasmissione di punta…-ed ancora- Qual è questo programma di Mediaset che ha puntato Antonio Zequila? Vi do un piccolo indizio: trattasi di una trasmissione a cui ha già partecipato tempo fa… “. Il giornalista non ha fatto apertamente menzione al Grande Fratello, ma ci sono forti probabilità che il programma che tanto si vocifera sia proprio il GF.

A questo punto non resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Per adesso infatti non solo Zequila ma un po’ tutto il cast sembra essere un fitto mistero. Pare che sia stato confermato solo Giovanni Ciacci, ma restano ancora in bilico i nomi di Francesca Cipriani e Sophie Codegoni, che attendono di essere smentiti o confermati. Del tutto smentiti sono stati invece i nomi di Jeda e Arianna Cirrincione.