GF Vip 6, il “micione” di Valeria Marini a Gianmaria fa ingelosire Sophie

Come sappiamo, Gianmaria Antinolfi e Shopie Codegoni hanno avuto una nottata di passione al Grande Fratello Vip; i due durante la notte scorsa hanno avuto sotto le coperte degli atteggiamenti intimi. A quanto pare dietro a tutto questo ci sarebbe Valeria Marini.

Facciamo un passo indietro: Gianmaria è stato un po’ il playboy della casa. Dall’inizio lo abbiamo visto destreggiarsi tra l’ex fidanzata Greta, poi Soleil, poi Sophie, insomma di certo le donne intorno a lui non mancano. Dopo aver chiuso la situazione con Soleil, si era molto avvicinato a Sophie ma le cose non erano andate bene. I due infatti si erano più volte attaccati e Sophie aveva affermato che il ragazzo era troppo lontano da lei. Sicuramente Gianmaria ha continuato in un corteggiamento serrato, che però poi è stato definitivamente chiuso per il due di picche della Codegoni.

Nelle settimane passate abbiamo visto che la ragazza lo ha duramente attaccato e per un po’ i due non si sono neanche parlati. La scorsa notte, però, sembra che qualcosa sia cambiato, infatti sotto le lenzuola i due ragazzi si sono scambiati baci ed effusioni. Al risveglio Sophie sembrava quasi pentita di quello che era successo poche ore prima e poi nella puntata di ieri, i ragazzi sono stati chiamato da Alfonso a dare spiegazioni.

Durante la diretta Sophie ha spiegato che l’attrazione per Gianmaria c’è sempre stata ma ha sempre cercato di reprimerla perchè caratterialmente non lo conosce bene. Gianmaria ha invece confermato che a lui Sophie piace molto e che anche quando non si sono parlati l’ha sempre osservata.

Come ha poi anche suggerito Alfonso Signorini, forse Sophie ha cambiato idea perchè spinta da alcuni atteggiamenti di Valeria Marini. La stellare showhgirl, infatti, aveva detto che l’imprenditore partenopeo le piaceva molto e lo aveva chiamato anche ‘micione‘.

Secondo Signorini, ma sono d’accordo con lui anche alcuni inquilini della casa come Manila Nazzaro, Sophie si sarebbe ingelosita per questi atteggiamenti della Marini. La gelosia l’ha portata a riavvicinarsi a lui per paura di perderlo. Vedremo se lo zampino della Marina avrà fatto nascere un nuovo amore.