GF Vip 6, il confronto tra Lulù e Maria Monsè, è quasi rissa

Ormai ogni puntata del ‘Grande Fratello Vip’ è sempre più infuocata, non solo per le passioni che nascono ma anche per le discussioni ed i confronti al vetriolo. Ieri sera, c’è stato un confronto tra Maria Monsè e Lulù Selassiè, dovuto alla lite che già in settimana era stata ripresa dalle telecamere della casa.

Ricapitolando, in settimana, Maria e la principessa etiope avevano avuto una forte discussione. Maria era in confessionale, dove ha parlato anche dei comportamenti delle ragazze e Lulù stava origliando. La sorella etiope ha ascoltatao delle parole sul suo conto che non gli sono piaciute ed è scattata la lite. Lulù è andata dalla sorella Jessica ed ha raccontato cosa aveva sentito. Presa dalla rabbia ha pronunciato anche parole poco carine nei confronti della Monsè, dandole anche dell’idiota. Maria, che scopre tutto, le raggiunge e qui inizia la discussione.

La Monsè le da della maleducata e della viziata e tra le righe le dice che si nasconde dietro gli attacchi di panico. In questa settimana, Maria Monsè, è stata attaccata da più fronti, infatti ha avuto anche una discussione con Sophie e non sembra che gli inquilini della casa la sopportino molto.

Nella puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini chiede spiegazioni alle due inquiline, chiedendo cosa fosse successo. In questo momento scoppia il caos, spiegando il fatto Lulù dice: “E’ una persona molto triste, ignorante, che si permette di giudicare. Per me è idiota e imbecille perché ha preso in giro gli attacchi di panico e non è uno scherzo. Una persona non si sta facendo una bevuta con gli amici quando ha un attacco di panico. (…) Ma come ti permetti a giudicare un attacco di panico di una persona? Rispetta le persone. Non ti devi permettere”.

Lulù non abbassa i toni anzi continua nella stessa direzione della lite di alcuni giorni prima e Maria Monsè replica: “Non è assolutamente così. Lulù ha origliato il mio confessionale. (…) Sono stata giudicata antipatica perché volevo essere d’aiuto. (…) Lulù è una grande furba, è scorretta. Non solo ha sentito il confessionale, ma poi mi è venuta dietro ad urlarmi, a dirmi ‘come mi permetti di giudicarmi’. Sei una ragazzina viziata“.

Quindi Lulù dice alla Monsè che non deve permettersi di giudicarla e soprattutto la reputa idiota perchè ha preso in giro gli attacchi di panico. La Monsè trova assurdo che lei abbia origliato il suo confessionale, crede che l’etiope sia viziata e scorretta. Durante questi momenti di tensione, Lulù si alza dal divano e va contro Maria, dopo poco anche Maria si alza. Le due hanno dei toni forti ed arrivano a stare quasi viso contro viso. Intervengono poi altri inquilini in modo da separarle.

I confessionali del Grande Fratello sono fatti apposta per dare opinioni, giudizi, per parlare degli altri e non solo in maniera positiva. Siamo comunque in un contesto particolare, dove le telecamere riprendono ogni singolo momento ed ogni singola reazione. Non c’è privacy e soprattutto il reality è fatto per mettere a nudo la vita dei concorrenti. Il giudizio, l’opinione o anche il parlar male dell’altro mi sembra sia all’ordine del giorno, quindi forse Lulù avrà sbagliato programma?