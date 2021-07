GF Vip 6, i primi cinque nomi certi: l’indiscrezione

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Signorini nella scorsa edizione del "Grande Fratello" è riuscito a portare a casa degli indici d'ascolto davvero importanti e si spera ovviamente che possa bissare anche a questo giro. Non resta a questo punto che attendere ma pare che, almeno per adesso, i personaggi scelti non sono per niente scontati