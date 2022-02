GF Vip 6, Giucas Casella vuole fare la pipì in camera: la richiesta agli autori e la reazione schifata di Lulù

Buffo e divertente anche suo malgrado, Giucas Casella rapprenta senza dubbio una delle colonne portanti di questo Grande Fratello Vip 6. Indubbiamente arriverà in finale, ma nell’ultimo periodo sta mettendo sempre più a dura prova la pazienza dei suoi coinquilini, che da sempre si aspettano – e sopportano – da lui qualsiasi stranezza. Ma stavolta è troppo.

Tutto è cominciato con Giucas Casella che si lamentava del fatto che non riesce a dormire bene perché la notte (forse complice la prostata?) non riesce a dormire in quanto costretto ad andare in bagno almeno due o tre volte. E così, per ovviare a questa situazione, il paragnosta siciliano ha fatto sapere a Lulù Selassié di aver fatto agli autori del Grande Fratello Vip una richiesta alquanto bizzarra.

Giucas Casella richiede un catetere per fare pipì di notte: Lulù Selassié incredula

Giucas, infatti, vuole un catetere così da poter fare comodamente la più in camera e non alzarsi più di notte. Va detto che, a differenza dell’amica e coetanea Katia Ricciarelli e di Manuel Bortuzzo, quando ancora era nella Casa, Casella non ha una sua camera privata, ma come gli altri inquilini dorme in una delle due grandi camere da letta.

Già questo, di per sé, rende la sua richiesta irricevibile, come ha gli ha fatto notare giustamente Lulù Selassié. La bella principessa italo-etiope, infatti, ha reagito in maniera incredula e schifata a quanto affermato da Giucas. “Ma che schifo!” è bottata, “perché poi la gente dorme in camera con la tua pipì!”. Ma Casella sembrava comunque non capire che problema ci fosse.

Ora non resta che aspettare e vedere se gli autori del Grande Fratello Vip accetteranno questa stramba richiesta oppure no, ma qualcosa ci dice che il buon senso prevarrà e la produzione neanche ci penserà su prima di rifiurare nettamente. Del resto già la pulizia nella Casa di Cinecittà è fortemente carente: ci manca solo un catetere a rendere l’ambiente invivibile!