GF Vip 6, Giucas Casella: "L’ho incontrata quando era uomo". La tagliente risposta di Amanda Lear

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” sono in molti a ricordare aneddoti del loro passato e condividerli con gli altri coinquilini, uno di questi è Giucas Casella che, dopo aver rivelato di avere avuto una relazione omose**uale, ecco che ora se ne esce con un’affermazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il noto prestigiatore ha ricordato il suo incontro con Amanda Lear avvenuto anni indietro, ma quello che ha lasciato tutti interdetti è stata la sua precisazione: “L’ho incontrata quando era uomo“, riportando a galla i rumors di tempi passati, quando si vociferava di un cambio di identità se**uale della nota cantante e attrice.

Lei stessa, in più riprese, ha ribadito che tutto questo parlare le è stato molto utile per accrescere la sua popolarità: “Mi serviva pubblicità e l’ho ottenuta” e ora ha voluto replicare alle parole di Giucas che hanno riportato alla ribalta questo pruriginoso dilemma.

Amanda Lear risponde a Giucas Casella

“Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole ricominciai con più forza” questo è quello che ha raccontato Casella ai suoi compagni di viaggio, senonché glissare totalmente quando Alfonso Signorini gli ha chiesto spiegazioni in diretta. Il magico vippone infatti ha evitato il discorso dichiarando di non ricordare il fatto, né di averlo raccontato.

Questa arrampicata sugli specchi però non è bastata alla Lear per rimanere in silenzio, e così la musa di Salvador Dalì ha presto replicato durante un’intervista sulla rivista “Rolling Stone“. Amanda, con un distacco da grande diva, ha semplicemente commentato: “Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia”. Insomma, una tagliente risposta che mette sottochiave una volta per tutte una curiosità ormai appartenente al passato.