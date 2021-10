Cresce l’attesa per la nuova puntata del GF Vip 6 che andrà in onda stasera, in prima serata, su Canale 5 ed è davvero tanta la carne al fuoco tra nomination, eliminazioni e liti.

Sembra che nelle ultime ore a sollevare un vero e proprio polverone, nella casa più spiata dagli italiani, siano state le dichiarazioni di un illustre protagonista del GF Vip: Giucas Casella.

La confessione hot di Giucas Casella

Giucas Casella ha dichiarato: “Sono stato con un uomo. E’ successo, si! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che nel collegio, di notte ci si faceva insieme le pipp…ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”. Parole, le sue, che hanno scosso gli altri inquilini.

In queste prime settimane Giucas Casella è sempre stato abbastanza defilato nella casa del Grande Fratello Vip 2021/22. Difatti, il popolare mago, ha badato più a farsi amici nella casa, piuttosto che creare dinamiche a favore di telecamere, almeno fino a questo momento. Cos’è successo? Giucas Casella ha fatto coming out al GF Vip 6. Difatti quest’ultimo, parlando del più e del meno con alcuni coinquilini vip nel giardino della casa più spiata dagli italiani, ha ammesso di aver avuto, in passato, rapporti intimi con un uomo.

Il mago, che sul Grande Fratello Vip ha rivelato di considerarlo un esperimento ad alto rischio, non ha nascosto che se dovesse ricapitare l’occasione di avere rapporti intimi con un altro uomo non avrebbe il minimo problema a viversi le emozioni del momento: “Non è che se vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no…” Giucas Casella ha però tenuto a precisare che adesso ci penserebbe molto di più prima di lasciarsi andare con un uomo, e molto probabilmente eviterebbe (anche per una questione di età): “Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi…”

La lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Da vedere anche come reagiranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo il litigio in studio di lunedì scorso sul quale Adriana è tornata a parlare, poche ore fa, lasciando intuire che la tensione, tra le due, sia ancora altissima. Adriana ha detto: “Lei privatamente non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me. Mi ha proprio detto non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te”. Ma ce dell’altro, aggiunge la conduttrice: “Io le ho scritto ‘ cè poco da aggiungere.Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione”.