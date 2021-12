GF Vip 6, Gianmaria si allontana da Sophie: "Devo staccare basta…"

Al Grande Fratello Vip, le coppie sono sempre nel caos. Questa volta pare che Gianmaria voglia stoppare la lieson con Sophie.

Facendo un passo indietro, ricorderete tutti che Gianmaria è stato il play boy della casa. Prima con Soleil, poi l’ex fidanzata Greta e poi con Sophie. Lui fin da subito aveva appunto puntato l’ex tronista che però non sembrava dargli corda. Come, Sonia, opinionista del reality, ha detto poche puntate fa, l’imprenditore napoletano è passato dall’essere un ruba cuori all’essere un uomo oggetto. Questo perchè, verso Sophie si è lanciato con un corteggiamento serrato.

Le telecamere hanno spesso ripreso un Giamaria che non staccava gli occhi da lei e che la cercava in tutti i modi. Inizialmente Sophie, ha dato corda al ragazzo ma poi sono state presi da forti litigi. Entrambi si sono accusati ed attaccati e poi di nuovo l’attrazione fisica ha avuto la meglio. Da poco, infatti, i due sono stati ripresi durante dei baci molto focosi ed appasionati. Sophie però, ha affermato che per il ragazzo prova solo attrazione fisica.

Gianmaria, in questi giorni, ha confessato a Sophie: “Ci sto pensando un sacco, devo dirti che ho bisogno di allontanarmi totalmente da te. Proprio del tutto, devo staccare, basta. Tanto io lunedì me ne vado, basta così, basta davvero. Non per qualcosa, però devo allontanarmi. So che sei sempre stata chiara, ma devo proteggere me stesso. Il fatto è che non voglio arrivare il sabato sera da brilli che ci coccoliamo”.

Gianamaria continua ancora dicendo che ha paura di farsi male, perchè lui è molto più avanti di lei. Sophie, conferma ciò che aveva già detto. Lei non prova gli stessi sentimenti che prova lui, ed anche ai baci da un valore diverso. L’ex tronista gli dice che è meraviglioso ma che più di questo non può accadere e che magari fuori le cose potrebbero cambiare.

Gianmaria ha anche affermato che uscirà lunedì 13, staremo a vedere se tra i due qualcosa potrà cambiare.